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輝瑞獲藥證 強制施打正反意見拉鋸更烈

記者楊青／綜合報導
輝瑞疫苗獲准使用，加州接種可望加速。（記者楊青／攝影）
輝瑞疫苗獲准使用，加州接種可望加速。（記者楊青／攝影）

在打不打疫苗中徘徊數月的民眾，可能因爲輝瑞疫苗正式獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准使用而改變立場，加州的新冠疫苗接種率可望有所突破。同時也因爲疫苗正常使用獲得FDA批准，支持與反對强制疫苗法規的拉鋸更加激烈。

加州的疫苗接種率最近兩個月一直維持在50%左右，進展緩慢。根據加州公共衛生局統計到24日，加州的疫苗接種率為55%，全州共有2170萬左右居民已接種疫苗，尚有45%左右的人口未接種。也因此，數周來加州出台多項疫苗法規，包括州政府工作人員、加州大學和加州州立大學系統均有打疫苗的要求，洛杉磯縣的部分公立學區上周也開始設立打疫苗的要求。

洛杉磯加大公共衛生學院醫學流行病學家，和傳染病專家Robert Kim-Farley表示，輝瑞疫苗獲得FDA正式批准，將成爲居民願意接種疫苗的關鍵，相信很多人對疫苗的安全性和有效性不再抱持懷疑態度。部分專家則認爲，新冠疫苗使用通過授權疫苗接種期待成長的同時，加州愈來愈嚴格的疫苗政策，也可能導致支持與反對陣營更加衝突。

舊金山加州大學醫學教授兼傳染病專家Peter Chin-Hong博士說，疫苗在獲得全面批准後，將導致更多私營部門和公共部門強制大家接種疫苗。事實上，一些市和縣已將疫苗要求與FDA的批准聯繫起來。舊金山的3萬6000名市政僱員被告知，一旦FDA批准至少一種疫苗，他們需要在十周内完成疫苗接種。巴沙迪那已經要求其員工接種疫苗，但該市一直允許那些等待FDA批准的人暫時推遲接種；聖塔安那和爾灣也宣布要求市府員工接種疫苗的計劃。洛縣也批准了一項行政命令，要求所有11萬名縣員工，包括警局和消防部門的員工，在10月1日之前全面接種疫苗。

不過許多反對者聲稱，強制接種疫苗是政府過度干涉甚至歧視的一種形式，特別是將越來越多的地方劃成未接種疫苗者的禁區，是對不順從政府政策者的歧視。

截至本周的統計，全國50個州中有24州的疫苗接種率超過半數，他們分別是加州、德拉瓦、羅德島、新罕布夏、夏威夷、緬因、内布拉斯加、新墨西哥、伊利諾、俄勒岡、明尼蘇達、威斯康辛、科羅拉多、馬里蘭、麻薩諸塞、維吉尼亞、新澤西、愛荷華、賓州、紐約、佛羅里達和華盛頓特區。

疫苗 加州大學 FDA

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