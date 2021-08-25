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紐森反罷免超吸金 勝過選州長

編譯組／綜合報導
罷免投票，州長紐森獲得的政治捐款比2018年選州長時還高。(紐森臉書)
罷免投票，州長紐森獲得的政治捐款比2018年選州長時還高。(紐森臉書)

加州州長罷免投票已經開始，最新統計顯示，州長紐森在罷免投票期間，獲得的政治捐款達到5400萬元，甚至比2018年選州長時還高。原因除了名流與政團各有所求，現在押寶最實惠，還有加州法令雖對正式選舉的獻金設限，但對罷免投票卻無，因此類似Netflix共同執行長哈斯汀（Reed Hastings）就捐了300萬元，遠遠超出3萬2400元的限額。

其他大手筆贊助的還有：加州教師協會（California Teachers Association）180萬元；服務職工國際聯盟（SEIU）550萬元；超過100萬元的還有加州地產、建商協會，與傳統民主黨支持者。

共和黨策士蘇茲曼（Rob Stutzman）諷刺，現在捐出大筆資金的政治算盤打得很妙，因為現在正是紐森有難之時，雪中送炭當然更容易被記得，而且就算紐森萬一被罷免，2022年還是可以出來選，現在押寶正是時候。當然，紐森本身的勝算就比較高，如果依政治常識推算，募款多者往往會「贏」，那麼反對紐森罷免的比支持的還多了3000萬元捐款，恐怕可以當作依據之一。

不過，每個大額捐款者背後都有動機。蘇茲曼說，大亨哈斯汀與妻子Patricia Quillin的表態，係因2018年的州長之戰中，矽谷都站在共和黨那邊，此刻出來挺紐森，正代表前帳一筆勾銷。

加州教師協會捐出重金的理由當然也說得通，因為2020年疫情爆發時，紐森決定封校，保護了教師、學生與家長，而且紐森與民主黨掌控的議會一向支持公立學校。不過共和黨籍議員、參加罷免候選的Kevin Kiley酸溜溜地說，協會這次捐了大錢，不知道是去年的後謝，還是明年的前金呢。

服務職工國際聯盟則是強調，紐森的防疫政策有利服務業職工，因此願意捐款，「他的作為說明了一切」。獲得疫情期間5000元危險加給的監獄守衛，其倡議團體California Correctional Peace Officers Association也捐了175萬元。希望擴大賭場營業項目的八個原住民部落共捐了270萬元。

這些算計連紐森的支持者都有點看不過眼，因為萬一紐森過了罷免這關，要還人情可不容易。Sierra Club California剛卸任的會長Kathryn Phillips就說，雖然共和黨人也獲得利益團體的奧援，但是州長一職要顧民眾，又要顧政團，恐怕日子難過。

紐森 加州 共和黨

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