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佯裝蘋果客服 男子駭306人盜裸照 名人也遭殃

【洛杉磯訊】
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）
華男盜取大量蘋果帳戶裸照視頻。（路透）

洛杉磯縣一華裔男子涉嫌非法進入成千上萬個蘋果雲端帳戶（Apple iCloud），並非法取得超過62萬個私人照片及視頻，受害者還包括公共人物。

根據KTLA電視台報導，該名男子名字為池鎬國（Hao Kuo Chi，譯音），今年40歲，為拉朋地（La Puente）居民。他自稱英文名為David，他對檢方提出的合謀非法進入他人電腦帳戶等四項重罪供認不諱。

根據法庭文件，池鎬國假裝是蘋果客服人員，通過電子郵件哄騙受害人提供其蘋果ID和密碼。通過這種手段，他成功進入了全美306名受害人的蘋果帳戶，多數受害人為年輕女性。

在法庭文件中，池鎬國承認，應網路客戶要求，他非法登進其中約200受害人的帳戶。他在網路上自稱「icloudripper4you」（你的蘋果雲端掠奪者），標榜自己有能力駭進別人帳戶獲得照片和視頻。

池鎬國承認他與「客戶們」通過加密電郵匿名溝通，他將獲取到的照片和視頻稱為「勝利」，並互相傳播。

他稱害怕自己的罪行暴露後會「毀了生活的全部。」「我很懊悔我做過的事，我也有家庭。」

在調查過程中，FBI發現池鎬國用兩個電郵帳號哄騙他人獲取登陸信息，在兩個電郵帳號中，共有50萬個郵件，包括受害人發給他的關於帳號信息的共約4700封郵件。

池鎬國的「客戶們」會要求他駭進某些人的帳戶，池鎬國在得手後，再通過Dropbox將視頻、照片傳給他們。據悉，他的Dropbox中有約62萬張照片和9000個視頻。

池鎬國的犯行始於2018年3月。

加州致力於清除網路上名人照片的公司表示，佛州坦帕Tampa的一位公眾人物的裸照被放在黃色網站上。這位公眾人物就是將裸照存在蘋果手機中再備份至雲端。

FBI調查人員隨即發現登陸進該受害人iCloud帳號的電腦IP地址，就是池鎬國位於拉朋地的家。FBI在5月19日搜查了他家，並發現了大量網路上的證據。

池鎬國已於8月5日承認一項合謀罪和三項非法進入他人電腦帳戶罪，每項罪名若成立分別最多五年刑期。

蘋果 雲端 FBI

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