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疫情下 中美跨國戀阻難多 相見只能在第三國

記者邵敏／洛杉磯報導
31--疫情下中美跨國戀難，相見只能在第三國。（unsplash.com）
31--疫情下中美跨國戀難，相見只能在第三國。（unsplash.com）

跨國戀本來就難，疫情下更是雪上加霜，中美兩國一年多的旅行限制，讓很多分居兩地的戀人長期無法相見，洛杉磯居民林女士和男友，不得不選擇在第三國短暫相聚。而最近林女士為男友申請K-1簽證被拒簽，兩人相守更遙遙無期。

阿罕布拉市居民林女士，是40多歲美籍華人，2019年回國時參加同學會，與老同學夏先生重逢，兩人互生好感。幾個月後，夏先生到洛杉磯旅遊時，約林女士見面，兩人墜入愛河，確定戀愛關係。

此後，兩人一直書信往來，感情逐漸穩定，並確定婚期在2020年3月，林女士回中國與夏先生結婚。但萬萬沒想到，疫情改變了他們所有的計畫。去年3月正是美國疫情爆發之初，中美兩國因此斷航，林女士無奈取消機票，同時也取消婚禮。

疫情期間，兩國之間的旅遊往來非常艱難，林女士回不了中國，夏先生也來不了美國，兩人只能選擇去第三國芬蘭短暫相聚。疫情雖隔斷見面，卻沒有隔斷感情，2020年下半年，林女士決定為男友申請K-1簽證，這是美國公民為未婚夫或未婚妻申請的一種移民簽證。

林女士當時準備了各種申請資料遞交移民局，今年7月，申請結果總算下來，卻是被拒簽。眼見兩人相聚相守茫茫無期，林女士決定求助法律專業人士。

傑仕律師事務所的李靖鑫律師在接到此案後表示，疫情期間這樣的案例並不少見，因為疫情，戀人雙方無法相聚，因此就很難用資料去證明兩人的戀愛交往，移民局就有理由懷疑雙方真實的戀愛關係，並以此拒絕給予移民簽證。

李靖鑫解釋說，「從移民局角度看，任何以婚姻為基礎的移民申請，都會被設想是假的，需要當事人證明其真實性，因為疫情在這個階段，對證明資料的要求會更高。」

對於被拒結果，林女士希望提請上訴，但李靖鑫認為，在沒有補充關鍵材料的情況下，上訴成功的可能性非常小，不如重新準備材料申請，勝算的可能性反而更大，而且重新申請的費用比上訴費用低。

目前美國對中國大陸發布的旅遊禁令中，K-1簽證不屬於豁免範圍，因此K-1簽證在中國境內無法安排面談，也就是說，即便移民局批准了林女士的申請，但夏先生真要到美國來，還要等到面談恢復之後才有希望入境。

移民局 疫情 簽證

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