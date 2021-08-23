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紐森罷免案告急 賀錦麗將來救火 拜登可望跟進

編譯組／綜合報導
副總統賀錦麗(右)將來加州為紐森站台，拜登總統可望跟進加持。(Harris臉書)
副總統賀錦麗(右)將來加州為紐森站台，拜登總統可望跟進加持。(Harris臉書)

FOX電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）罷免選舉迫在眉睫，民主黨員紛紛出馬力挺紐森。曾三度在加州獲勝的副總統賀錦麗（Kamala Harris）將來加州替紐森站台，支持他成功度過罷免選舉，拜登總統也可望訪問加州。

賀錦麗辦公室告訴電視台，這位來自加州的副總統將於27日從亞洲返美時回到加州，在紐森競選的最後幾周替他站台。

其他知名的民主黨人也力挺民主黨，希望保住加州州長席位。

麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）上月發布一則競選廣告，指責「川普共和黨人（Trump Republican）在加州奪權」。在她的廣告中向選民解釋，他們將收到一封郵寄選票，其中只有兩個問題，第一個問題是「是否該罷免紐森」，第二個問題是「誰將接替他」。

全美各地民主黨人在社交媒體上告訴加州人，「在選票上第一個問題投下否定票，將第二個問題留白。」

紐森和賀錦麗前任通訊主管Nathan Click在一條推文中告訴選民，「投下反對票，是確保我們在一個月內，沒有川普共和黨人擔任加州州長唯一辦法。」

紐森也得到總統拜登支持。拜登指出，「加州州長紐森症帶領加州度過前所未有的危機，他是對抗新冠肺炎疫情，和幫助我們更好的恢復經濟關鍵合作夥伴。」「為了讓他繼續服務加州，登記的選民應該在9月14日前，投下罷免選舉反對票，讓加州繼續前進。」

若加州大多數選民投下罷免反對票，紐森將繼續擔任州長。罷免投票將於9月14日舉行。

加州 紐森 民主黨

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