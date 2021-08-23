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加州州長罷免若成 低票者勝出恐違憲

本報記者╱洛杉磯報導
紐森。(取自臉書)
紐森。(取自臉書)

過去數周以來，法律學者一直在爭論，在加州州長紐森（Gov. Gavin Newsom，●見圖，取自臉書）被罷免的選舉中，如果他未能獲得「不罷免」的多數選票，並被一名得票數比他少的候選人趕下台，那麼罷免州長紐森的選舉是否會被認定為違憲。

目前在加州的罷免選舉中，擬被罷免的現任者，是不能出現在繼任者的候選人選舉名單裡。因此前述情形很有可能出現。

根據洛杉磯時報報導，儘管無法預測法院將如何裁決，但許多專家表示，目前的罷免程序早已經挺住了法律的挑戰，並可能再次出現，讓一名邊緣候選人在9月14日罷免州長的選舉獲勝，並以少數的總得票數當選為加州州長。

這種觀點是基於法院對選舉法的裁決，尤其是2003年因罷免時任州長戴維斯（Gray Davis）產生的裁決，當時選民罷免戴維斯，取而代之的是史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），後者後來並贏得連任，且曾是一名受歡迎的演員。

當時，選擇史瓦辛格繼任為州長的總得票數，多於戴維斯被罷免的總得票數，因此法庭裁決得票數多的候選人獲勝。即便如此，加州的罷免程序仍曾允許總得票數較少的候選人勝過現任者，加州最近一次成功罷免州參議員的選舉，就證明了這一點。

2018年以共和黨為主的陣營，發起罷免支持增加汽油稅的富樂頓一帶的民主黨州參議員紐曼（Josh Newman），並獲得成功。然而當時反對罷免紐曼的選民占41.9%，同時列在選票上的繼任者選舉，最高票的共和黨張玲齡只獲得33.8%的選票，順利遞補紐曼被罷免的遺缺。

也因此令法界人士質疑，將舉行的加州州長罷免選舉，會不會又歷史重演？也就是由得票數較少的候選人當選為州長。不過2018年罷免紐曼的選舉，並未像戴維斯陣營當年一樣，曾將選舉一事帶到法庭上處理。而且紐曼在2020年的州參議員選舉，擊敗張玲齡，順利奪回州參議員席位。

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