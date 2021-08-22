洛縣新增3891例 仍有435人重症住院 施打疫苗是關鍵

未來幾周洛縣每日新增病例數仍將保持在高位，接種疫苗是關鍵。（檔案圖）

洛杉磯縣新冠病毒住院患者至21日連續第三天下降，但是仍有435名新冠患者在重症監護室。另外21日新增死亡人數32人，以及新增確診人數是3891例。

最新縣數據顯示，73%的洛縣 年齡在12歲和以上的居民已接種至少一劑疫苗 。在洛縣百萬居民中，除了沒有資格接種的人，63%的人至少接種了一劑，55%的人完全接種了疫苗。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，雖然目前住院率最高的是老人、50 歲以上未接種疫苗的成年人、未接種疫苗的年輕成人。自7月7日以來，18至49歲之間的住院人數增加226%。她預計未來幾周每日新增病例數仍將保持在高位，因為許多學校和企業要求增加測試。

衛生局提醒居民，如果他們出現症狀或接觸過病毒應接受檢測 ，即使他們已全面接種疫苗，也應該與他人隔離，同時等待測試結果。敦促人們與聯繫追踪器合作，聯繫那些檢測呈陽性或已接觸過的人。聯繫追踪的過程被認為對於識別可能已經暴露的人至關重要，可以遏制潛在的疫情爆發。

來自聯繫追踪器的呼叫將在電話上顯示為LA Public Health或 833-641-0305。對新冠檢測呈陽性但未收到通知的人，敦促撥打833-540-0473。

完全接種疫苗的人被感染的百分比，在過去三個月裡一直在上升。但總體而言，進行測試的接種疫苗者的百分比，陽性、住院或死於新冠的比例都低於 1%。