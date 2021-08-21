美國司法公正？陳德：夢一場

白手起家、辛勤耕耘40年的企業家陳德表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。（記者楊青／攝影）

用40多年汗水換來全美第一塊是拉差辣醬品牌，紅公鷄是拉差辣醬及滙豐食品公司（Huy Fong Foods, Inc.）在對范杜拉縣安德伍農場（Underwood Ranches）的上訴案中敗訴，被判賠償、罰款和利息補償將近3000萬元。創辦人陳德20日表示，對判決深感難過和失望，但不打算繼續上訴，因爲對美國 的司法公正已失去信任。

陳德表示，此次上訴案，他們有大量證據證明並非滙豐食品公司毀約不收購安德伍農場的辣椒，而是安德伍農場在得不到他們想要的收購價格和獲利時，有意臨時「斷糧」停止提供原料試圖拖垮滙豐食品公司。但法庭和陪審團沒有相信真實證據，而是選擇相信「在原料斷供的情況下你卻沒有減產損失，可見你毀約有備而來」的推理。除了2230萬元的賠償和補償性賠償外，滙豐食品公司此次還要繳納500多萬元利息，總額高達2800萬元。

陳德和滙豐食品公司2017年向安德伍農場提告，對方交叉反告獲勝後，陳德和滙豐食品提出上訴。上訴案本在洛杉磯 縣高等法院進行，但後經陳德同意轉往安德伍農場所在的范杜拉縣法院進行，因當時他的律師認為范杜拉縣的案子較少可以很快結案，而陳德當時也相信自己有理有據，對於勝訴非常有信心，「當時我想，美國法律是公正的，走到那裏都一樣」。

但事情完全不是他所想像的「有理不怕走天下」，每天從洛杉磯長途開車到范杜拉出庭，七旬老人守在法庭精疲力盡不說，整個庭審過程，讓他感覺到陪審團「對有錢人嚴重的抵觸和不公」。

陳德表示，多年來他們的新鮮紅辣椒收購量都穩定在每年5萬至6萬噸左右，基本上都是由安德伍農場種植提供，雙方每年在辣椒採收之後的10月至11月左右談第二年的收購價格。但在2016年年底雙方討論2017年的種植和收購計劃時，安德伍農場找來律師，提出要看滙豐公司財務報告，提出將過往每年一簽的合同改爲一簽五年，而且每年辣椒收購價格要自動上調5%，相當於是第一年3000萬元收購額要增加150萬元，五年後變成了每年要增加800多萬元，「如果按農場的説法，五年下來我一共要多花2400萬元左右收購他們的辣椒，當然不同意」。陳德表示，因爲他不同意對方的要價，對方說那就不簽種植合同。2017年１月初，安德伍農場告訴滙豐公司，已過了種植季節，沒有給你種植辣椒。

「我們有電子往來郵件證據證明，是他們不給我們種植，不是我們不要收購」，陳德表示，他甚至有證據證明，對方已和貸款公司討論如何準備收購滙豐公司和其他一些小的辣椒厰。

但是農場代表律師最後卻以滙豐公司在原料斷供之後沒有損失、顯然是早有準備的推理來成功説服陪審團。農場代表律師表示，如果2017年沒有辣椒原料無法開工沒有產量，滙豐2018年賬面上應出現虧損，但滙豐並沒有出現虧損，是因爲一早就準備好了。

陳德20日表示，他的工廠生產辣醬多年，存貨不止一年的量，加上2017年初被安德伍農場斷糧之後，在半年内馬上找到很多小型的辣椒種植場，大家都願意爲他供貨，而且價格比安德伍便宜，所以當年產量不受影響，價格穩定。遺憾的是，他聘用的律師未能將這些非常有條有理地呈現給陪審團。

這位從越南 來美白手起家、辛勤耕耘企業41年的76歲老人表示，此次上訴失敗，深感失望，但能夠在疫情中健康平安，已是最大的補償和寬慰。