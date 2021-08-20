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華裔女檢察官 出任洛縣副檢察長

記者丁曙／綜合報導
資深華裔檢察官Sharon Woo（左）宣誓就任賈斯康（右）的副手洛杉磯縣副檢察長。（洛縣檢察長辦公室）
資深華裔檢察官Sharon Woo（左）宣誓就任賈斯康（右）的副手洛杉磯縣副檢察長。（洛縣檢察長辦公室）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）最近任命華裔資深女檢察官Sharon Woo擔任副檢察長（Chief Deputy District Attorney），該項職位將協助洛縣檢察長處理全國最大的地方檢察院的日常運作。

賈斯康說，歡迎 Woo來到洛杉磯縣地方檢察官辦公室，她將幫助實現他向選民承諾的刑事司法改革。他讚揚Woo「是一位多才多藝的檢察官，在領導改革方面有著公認的紀錄」。

在加入洛縣檢察長辦公室之前， Woo擔任舊金山警察問責局（Department of Police Accountability）運營主管，在那裡她與加州司法廳合作，並監督聯邦司法部推薦的270多項合作改革計劃，評估在各個領域進行必要的警務改革，包括使用武力、偏見、社區警務實踐和問責制。警察問責局的使命是迅速、公平和公正地調查對舊金山警察的投訴，並就警察行為提出政策建議，以及對舊金山警察局定期審計。

Woo曾經擔任舊金山地區副檢察長八年，根據選民批准的第47號提案執法，包括取消現金保釋、撤銷先前的大麻定罪和減少重罪定罪。

在擔任舊金山助理檢察官21年期間，Woo還擔任過刑事科科長、起訴社區暴力的助理檢察官，以及領導毒品和家庭暴力審判小組。

Woo擁有洛杉磯加大（UCLA）學士學位和舊金山大學法學院學位，她從聖克拉拉縣地區檢察員起步，進入法律職業生涯。

舊金山 警察 檢察官

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