不到1/3 罷免賈斯康簽名進度不理想

賈斯康罷免遇挑戰，疫情籠罩下收集簽名很困難。（罷免運動）

洛杉磯 縣選務處5月底批准了舉辦洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）罷免選舉的請求，但依加州 選罷法，發起人必須在五個月（截止10 月27日）內收集到58萬個註冊選民的有效簽名。目前僅剩下約70天，但罷免活動收集到的簽名只有17萬5000個，還不夠法定人數的三分之一。因此，賈斯康罷免選舉能否成案令支持者擔憂。

罷免運動發言人萊恩伯格 (Tim Lineberger) 說，法定的五個月簽名收集期已經過了一半多，但目前為止收集的簽名還不到所需數量的三分之一，主因是病毒大流行嚴重阻礙簽名收集工作，致使活動陷入進退維谷。

截至6月30日，罷免運動籌集了近110萬元，幾乎是賈斯康反罷免運動籌集經費23萬7000元的五倍。但專家表示，罷免運動至少需要籌集到 500萬元，才能僱用足夠的人來收集簽名。

賈斯康譴責罷免運動是前總統川普的支持者試圖讓他下台。財務文件顯示，罷免行動的最大捐助者，包括億萬富翁洛杉磯開發商帕爾默 (Geoffrey Palmer) ，和 W.M. 凱克基金會負責人羅伯特．戴 (Robert Day)，他倆各捐了10 萬元。

而賈斯康反罷免運動的最大捐助者，是史丹福大學法學院教授兼全國有色人種協進會法律辯護基金聯合主席米爾斯（David Mills），捐贈了5萬元；西南地區政治行動基金也捐贈了2萬5000元。

罷免請願書指責賈斯康「無視法治」，「已經拋棄了犯罪受害者及其家人」，以及「無視法治並削弱對最暴力犯罪分子的合法量刑要求」，從而危害公共安全。此外，賈斯康的司法改革受到來自內部的反對和法庭訴訟的挫折。例如，賈斯康承諾停止尋求死刑，停止將少年犯指控為成年犯，終止現金保釋，尋求早日釋放數千名加州監獄囚犯，以及要審查數百起警察槍擊事件等。

賈斯康的司法改革，受到洛杉磯地區檢察官 辦公室旗下的多位檢察官，以及地區檢察官工會的強烈反對。