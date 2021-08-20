紐森若被罷免 明年仍可再參選加州州長

若被罷免，紐森明年仍可角逐州長寶座。(紐森臉書)

9月14日即將截止的加州 州長罷免投票 ，合格選民應該已經陸續接到郵寄選票。不過值得注意的是，就算罷免成功，第二張候選名單上也不可以填「紐森 」，因為州法規定，不能自己取代自己。但是，過往媒體報導經常忽略的一點是，不管這次罷免結果為何，都不影響紐森參加2022年11月州長選舉的機會，只要他願意、選民支持，他在2023年又可回任州長。

第一張選票代表是否同意罷免紐森。「No」代表紐森可以當到2023年1月2日，這任任期滿為止；「Yes」代表紐森遭到罷免，應在投票後38天內離職，並由其他人繼任。第二張選票則是選出繼任人選，如果紐森下台，將接替他做完剩下任期。

主張罷免的加州共和黨團當然要求選民投「Yes」，但沒有為任何繼任人背書。總統拜登、聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）都說「No」，不過加州民主黨團雖然呼籲選民第一票投「No」，但要選民第二張留白。

加州媒體部分，洛杉磯時報、聖地牙哥論壇報表態反對罷免；擁有多家報紙的南加州新聞集團，與Bakersfield Californian則希望罷免紐森。

前任州長部分，布朗（Jerry Brown）表態反對，阿諾史瓦辛格則未表態，已被罷免的戴維斯（Gray Davis）曾認為民主黨支持者居多，因此罷免很難過關。