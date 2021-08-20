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疫期返中難 南加網紅分享攻略…錯一步就無法登機

記者邵敏／洛杉磯報導
南加網紅回國詳盡攻略，稱過程複雜，錯一步就不能上飛機。（莫小貝提供）
南加網紅回國詳盡攻略，稱過程複雜，錯一步就不能上飛機。（莫小貝提供）

南加洛杉磯網紅莫小貝，電視劇「武林外傳」莫小貝原型，擁有15萬名粉絲，她也是中國一家知名玩具公司的明星創始人。近日莫小貝啟程回中國上海，她分享回國攻略，以及旅途中的詳細經歷，稱過程非常複雜，錯一步就無法登機。

「我提前幾月就開始做準備，回國前幾天還在查資料，因為國內政策一直在變。」莫小貝說，目前直飛上海的航班只有底特律、達拉斯、西雅圖、舊金山和紐約，因此她決定先從洛杉磯飛西雅圖，再乘坐直飛航班回國，「我的機票從西雅圖飛上海單程2550美金，建議先買經濟艙，如有需要到時再升艙，這樣可減少損失，因為不確定能不能成功登機。」

第一步：指定機構做核酸檢測、抽血、拍照。

莫小貝是8月11日凌晨飛上海的航班，中方規定需在登機前48小時內做核酸檢測，「這個時間很關鍵，一定要計算精準，早做無效，晚做拿不到報告。」

8月8日晚莫小貝從洛杉磯飛抵西雅圖，她預約了第二天的核酸檢測，「一定要去指定機構做，否則無效，中國領事館官網上有指定機構，需提前網上預約，檢測費一人435元。」莫小貝強烈建議檢測前認真閱讀領事館網站，下載「新冠疫苗接種聲明書」，填好並簽名。

9日下午1時，莫小貝來到指定檢測點，除核酸檢測和驗血外，還需在這裡專門拍三張照片。第一張照片，本人手持護照，顯示護照照片頁，證明自己已到達指定檢測機構；第二張照片在抽血時拍攝，同樣手持護照照片頁，面對鏡頭拍攝，「手指千萬不要擋住護照照片，否則就要再抽一次血重拍，非常嚴格。」第三張照片是一邊捅鼻子做核酸檢測，一邊手持護照拍照，「拍攝三張照片，以證明確實是本人親自到指定機構做檢測，以防造假。」

第二步：登入「防疫健康碼國際版」小程序，輸信息申請綠碼。

微信小程序「防疫健康碼國際版」（莫小貝提供）
微信小程序「防疫健康碼國際版」（莫小貝提供）

莫小貝自稱檢測當晚沒睡著，擔心一旦有任何問題，那此行就作廢，一直等到10日早上7時，她收到電郵，顯示檢測全部通過。

收到檢測報告後，打開微信小程序「防疫健康碼國際版」，準備上傳資料申請綠碼。莫小貝提醒，需提前準備美國駕照、新冠疫苗接種聲明書、預約檢測確認郵件、檢測付費證明、檢測時拍的三張照片、檢測報告（JPG格式，PDF不能用）、機票行程單，根據提示一步步上傳資料。

「一定要確保上面所列的資料，全部都找到地方上傳，如果有資料沒用到，就說明漏填了。」小貝說，她一個朋友六次填寫資料申請綠碼，但每次都以失敗告終，導致無法順利登機。因為準備充分，她花了半個多小時填寫信息，20多分鐘後收到反饋，顯示已成功申請到綠碼。

「沒有綠碼不能登機，可能因政策一直在變，小程序更新跟不上，所以上傳資料時，一定要很仔細。」莫小貝建議，「如果一直沒有收到綠碼，就要盡快聯繫中國領事館。」

第三步：飛行中保護自己免受感染 國內機場檢測更嚴格。

在長途飛行的十幾個小時中，莫小貝說她始終沒有摘下口罩，沒吃飯也沒喝水，「之前有朋友回國路上摘下口罩喝水，到中國後檢測出感染了，就被送往醫院，大家一定要保護自己，挺過去就是勝利。」

莫小貝稱到達上海浦東國際機場後，境外回來的旅客需走特別通道，排隊、掃碼、填資料、核酸檢測，「美國核酸檢測比較隨意，但中國很嚴格，從鼻子插到鼻咽處，檢查得很仔細，每個角落都做檢查，非常難受。」

據莫小貝描述，中國機場所有工作人員全副武裝，防護服、口罩、面罩、鞋套，旅客需自提行李，沒有工作人員幫忙，「我一共三個行李，一個70多磅，兩個50多磅，幸虧有同航班的人幫忙，拿好行李後就在指定地點等待被分配的酒店。」

第四步：走偏門污染區入酒店，隔離兩周，居家再隔離一周。

境外回國的旅客需走特別通道，排隊、掃碼、填資料、核酸檢測。（莫小貝提供）
境外回國的旅客需走特別通道，排隊、掃碼、填資料、核酸檢測。（莫小貝提供）

離開機場坐上大巴，也無人告知自己要去哪家酒店入住。（莫小貝提供）
離開機場坐上大巴，也無人告知自己要去哪家酒店入住。（莫小貝提供）

上海有多家隔離酒店，按照入境旅客提供的住址，將被分到各地。莫小貝說，坐上大巴，也無人告知自己要往哪家酒店，「感覺像盲盒一樣，到達目的地後，才知道自己是住在哪裡。」

到達酒店後，莫小貝一行不是走大堂，而是從一個偏門進入，「門上貼著一張紙，上面寫著污染區。」而房間的垃圾袋上也寫著「醫療廢物包裝袋、警告、感染性廢物」等字。

莫小貝稱在酒店隔離的兩周是足不出戶，連門卡都沒有，「據說如果私自出門的話，要承擔刑事責任。」每天有人會定時送餐到門口，工作人員提醒拿餐時，小心不要鎖了房門，以免無法進入，「醫護人員每天上午和下午兩次來給我測體溫，到了第四天再做一次核酸檢測，全程隔離期間總共需要做六次核酸檢測。」

在酒店隔離兩周後，回家再隔離一周，共21天，在家隔離期間小區居委會隨時檢查。目前莫小貝還在上海一家酒店隔離中。

酒店房間的垃圾袋上寫著「醫療廢物包裝袋、警告、感染性廢物」等字。（莫小貝提供）
酒店房間的垃圾袋上寫著「醫療廢物包裝袋、警告、感染性廢物」等字。（莫小貝提供）

檢測 中國 西雅圖

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