千人室內聚會需出示疫苗卡 加州防疫新規9月20日上路

Delta病毒威力不減，加州公共衛生局18日公布最新的疫苗卡出示規定。（本報檔案照）

由於Delta病毒威力不減，加州 公共衛生局18日公布最新的疫苗 卡出示規定。在加州只要舉辦超過1000人的室內活動，這些人都得在活動當天出示疫苗接種卡，或者出示72小時內的新冠檢驗陰性報告。這項新規將於9月20日生效。

衛生局政府官員Tomas Aragon表示，Delta變種病毒傳播力強，因此更容易在人群中擴散。強制要求大家出示疫苗接種卡或檢驗報告，將可降低大家在活動時被感染的可能，同時也可減少因為染疫住院或重症的人數。

州政府近期數次釋出新規定。除了此項新規外，幾日前也要求加州所有學校的教職人員，必須每周接受新冠檢測，或者出示疫苗接種卡。另也規定在醫療機構的人士，都得在9月30日前完成疫苗接種。事實上，州政府日前原本規定5000人以上的室內活動，人們才需要出示疫苗卡證明，眼看Delta病毒威力不減，州政府將人數調降為1000人。

至於洛杉磯縣方面，洛縣 18日新增4046人確診、34人死亡、1754人染疫住院接受治療。疫情稍有加劇，18日的確診率為3.6%。目前在洛杉磯縣內，除了一般民眾的確診率持續增加外，遊民的確診率也在增加。在2月底至7月中期間，每周都有不到30例遊民確診新冠。這一周新增了185例遊民確診，這其中包括上周71名被列為曾接觸過染疫遊民的人士。洛縣衛生局局長費若表示，洛縣的遊民量很多，在這段疫情期間，提供遊民一個住所是當前非常需要解決的問題，否則他們將持續處在高風險染疫的環境當中。