罷免州長 竟成口罩疫苗保衛戰

加州民主黨籍州長紐森全力以赴迎戰罷免選舉。（加州民主黨反罷免運動）

2003年10月7日加州州長戴維斯被罷免，共和黨 人施瓦辛格上任後，簽署的第一項行政令是廢除前州長大幅調升汽車牌照稅的決議。2021年9月14日加州又將舉行罷免州長紐森的選舉，幾位民調領先的共和黨州長候選人皆表示，上任後最先廢除口罩 令和強制疫苗 接種令，似曾相識。

18年前新州長廢除汽車牌照稅調漲300％，減輕納稅人的負擔得到了多數州民包括華人的支持。然而，18年後廢除佩戴口罩和強制疫苗接種令，則在華人社區引起了很大爭議，兩黨支持者意見對立，即便共和黨選民也不是完全認同。

加州罷免選舉共和黨籍州長候選人，前聖地牙哥市長（左起）、州眾議員Kevin Kiley、商人考克斯8月17日在新聞俱樂部辯論後聚會。（美聯社）

加州州議會共和黨團前資深顧問陳祥寧指出，接種疫苗與佩戴口罩是防範新冠肺炎的兩項措施，但成效如何則是見仁見智。共和黨州長候選人的重點不是反對口罩和疫苗，而是反對「強制」執行。美國是民主國家，政府行政命令應當尊重當事人的意願。

陳祥寧說，他本人曾經感染過新冠病毒，此前他在密閉的空間也一直佩戴口罩，但還是未能阻擋病毒。另據「華盛頓郵報」報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）已完全接種COVID-19疫苗，但州長辦公室17日表示，艾伯特經新冠病毒檢測後呈陽性。因此，並非戴口罩和打疫苗就能保障不會感染。不過現場錄影顯示，艾伯特和當時在室內的絕大多數民眾，都未戴口罩。

陳祥寧強調，作為州長更重要的是以身作則，為民模範，才可能上行下效。但在疫情高峰期，紐森下令加州不得舉辦三人以上的聚會，而他自己卻出席高級餐廳聚會，說一套做一套，喪失了公信力。在Delta病毒肆虐期間，他又下令加州全面開放，導致感染病例飆升。在紐森領導下的加州，抗疫並沒有做好。

共和黨選民朱菁蕙指出，她支持罷免選舉，但不支持廢除口罩令。因為，佩戴口罩對於防疫具有一定防護作用，已被實踐證明。至於施打疫苗，因為是被CDC緊急授權使用，尚未正式批准，安全性沒有充分保障，所以，應當尊重當事人意願，而不應該強制施打。

民主黨青年代表陳介飛指出，共和黨州長候選人的說法，證明他們不顧人命安危玩政治，很危險。正如德州和佛州兩位共和黨籍州長，禁止地方政府強制推行口罩令和疫苗令，導致兩州疫情泛濫，結果被法院判決敗訴。所以，陳介飛強調，反對口罩和疫苗的共和黨候選人，決不能被選進州政府。抗疫是保護加州民眾健康，人命關天，決不能政治化。

民主黨選民姜山表示，非常時期就應該採取非常措施，在當前，強制戴口罩和接種疫苗都是必要的，不能因為講「民主自由」就可以我行我素。事實上，不佩戴口罩。不接種疫苗，也就不具備免疫力，不僅自己容易感染病毒，同時也會將病毒傳染給別人，害人害己。當前的Delta病毒傳播力非常強，一個帶菌者可以感染一群人。在中國大陸，就有「一人攻陷一座城」的案例。