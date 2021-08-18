洛縣免疫低者 接種點可打第3劑

洛縣疫苗接種點，向免疫功能低下者提供第三劑疫苗。（unsplash.com）

洛杉磯縣的許多疫苗 接種點，包括所有縣運營的站點，正向符合條件的免疫功能低下者提供第三劑疫苗。同時，洛縣 繼續在全縣不同地點、不同時間段包括周末和晚上，向在洛縣居住、工作的任何12歲及以上的人提供疫苗接種服務。

數據證實，完全接種疫苗的人可以很好地保護自己，免受Delta變種病毒的嚴重感染，儘管完全接種疫苗者比未接種者不容易感染，但他們還是可能被感染並傳染給他人。

洛縣公共衛生局8月17日確認30例新增死亡病例，2907例新增感染病例。30例新增死亡病例中，六人在80歲以上，五人在65至79歲之間，十人在50至64歲之間，七 人在30至49歲之間，一人在18至29歲之間。

迄今為止，公共衛生局在洛縣所有地區確定135萬5698例新冠感染病例，共有2萬4935人死亡。目前有1679名新冠患者住院，其中24%在加護病房（ ICU）。

公共衛生檢查員繼續訪問全縣企業，以確保遵守防疫指南，並提供援助。8月7日至13日期間，共走訪1614家企業，包括餐館、酒吧、啤酒廠、酒店、健身房、零售店、購物中心、個人護理企業以及食品和服裝製造商。

檢查總體顯示，雖大多數企業合規，但仍有一些改進空間，尤其是在健身中心、食品、服裝製造廠。最常見的違規行為是雇主不提供口罩 ，員工不戴口罩；另一種常見的違規行為，是企業沒有張貼指示顧客戴口罩的標牌。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）說，感謝所有正在實施安全措施的機構和企業，接種疫苗、戴口罩以及保持社交距離。為減少疫情傳播，最明智的方法就是在室內公共場所、工作場所，以及在戶外大型活動中不吃不喝時戴上口罩。