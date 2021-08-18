加州州長紐森罷免選舉 拜登籲投No

加州民主黨華裔領袖李天然（右）和李天薇向州長紐森（中）表示，加州亞太裔堅決反對勞民傷財的罷免選舉。（李天然提供）

加州 州長罷免選舉進入倒數計時，影視服務業工會80分會（IATSE Local 80）上周日舉行反罷免動員集會， 加州民主黨 華裔青年領袖出席，並向州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州亞太裔反對勞民傷財的罷免選舉，干擾全民抗疫的中心任務。此外，拜登總統呼籲加州選民向罷免選舉投下反對票。

州長紐森（左一）呼籲加州選民堅決反擊勞民傷財的罷免選舉。（李天然提供）

加州州長罷免選舉也是2022年期中選舉的熱身賽，受到全美關注。拜登總統日前發推文指出，「紐森州長正帶領加州度過前所未有的危機——他是抗擊大流行和幫助我們更好地重建經濟的重要合作夥伴。為了讓他繼續工作，登記選民應該在9月14日之前對罷免選舉投反對票，並讓加州繼續前進。」

加州民主黨亞太裔黨團主席李天然（Clark Lee）、加州民主黨規則委員會主席暨洛杉磯縣民主黨執行秘書長李天薇（Olivia Lee），在反罷免集會上向紐森表示，加州亞太裔堅決反對由共和黨極右派策動的這場罷免選舉，不僅要耗費加州納稅人2.76億元，而且干擾當務之急-抗擊新冠病毒疫情，罔顧加州民眾的生命安全。當前紐森全力領導加州抗擊疫情大流行卓有成效，而共和黨人爭先恐後要搶班奪權，民主黨和亞太裔社區絕不會讓他們的陰謀得逞。

加州民主黨亞裔黨團主席李天然（右）和洛杉磯民主黨執行秘書長李天薇，動員亞太裔抵制罷免選舉。（李天然提供）

李天然強調了加州民主黨的反罷免策略，除了加大反擊力度，動員民主黨選民踴躍投票 ，並呼籲選民針對選票上的第一個問題「紐森是否應被罷免」選擇「不」（No），第二個問題候選人省略不投。這一點不同於2003罷免戴維斯州長的選舉。當時加州民主黨的策略，是對第一個問題投不，第二個問題在候選人當中投當時的民主黨籍副州長。

但這次不提名任何民主黨候選人，要讓支持反對罷免者鎖定一個目標：沒有罷免（No Recall）。如果第一個問題反對罷免紐森的選民占多數，那麼這場選舉就宣告失敗。

前蒙特利公園市市長陳李琬若(Lily Lee Chen)指出，加州9月14日罷免選舉，不僅關係到州長紐森是否被免職，並且牽動2022年期中選舉，其實也是明年選舉的熱身賽。因此，推展選民教育、提高投票率十分重要。她呼籲不分黨派，所有合乎資格的選民都應該去投票。

她並提醒選民，8月16日所有郵寄選票都將從選務局寄出，所有加州註冊選民會自動收到郵寄選票。8月30日是在線註冊投票，並通過郵寄方式獲得選票的最後一天。在這一天之後，選民必須在投票站、投票中心或所在縣選務局辦公室登記投票。9月14日選舉日是現場投票日或郵寄投票的最後一天。

上周日，南加州多個民主黨組織都舉辦了類似的動員集會和電話拉票（Phone bank），包括洛杉磯民主黨總部、聖費南度谷民主黨、西區民主黨和巴沙迪那民主黨聯合總部等。