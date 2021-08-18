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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

加州州長若換共和黨 首務廢口罩與疫苗令

編譯組／綜合報導
州長罷免投票中，共和黨聲勢最高的候選人之一，艾德。（美聯社）
州長罷免投票中，共和黨聲勢最高的候選人之一，艾德。（美聯社）

如果加州州長紐森在9月14日被罷免，共和黨的新任州長會最先作兩件事：取消口罩令和強制疫苗接種令。

紐森正面臨罷免危機，萬一他遭罷免，繼任者又是共和黨人，最先改弦更張的是州長緊急命令權，由利於強制口罩與接種，轉為和佛州與德州一樣，不但不會頒布全州強制令，還會進一步禁止縣市、學區實施。 

包括名嘴艾德（Larry Elder­）、前聖地牙哥市長佛克納（Kevin Faulconer）、商界大亨考克斯（John Cox）等共和黨人都已表態，反對口罩令。目前聲勢領先的非洲裔艾德更公開表示，他上任後的第一件事，就是打消各地政府與學區強制接種疫苗與口罩的念頭。 

但稍早前，舊金山市才剛宣布，餐廳、健身房等室內場所都須出示接種證明，洛杉磯市議會也做了同樣決定。紐森也以緊急權限下令，公立學校教職員都須完成接種，並定期篩檢。 

因此，如果共和黨籍的「新州長」打算對抗已經生效的命令，可能得先過兩道難關，一是議會，二是法院。這跟德州與佛州州長的困境一模一樣。 

雖然新任州長得以任命新的公衛官員，並在加州議會休會期間，強行更改政策，但2022年1月議會復會後，民主黨人主導的議會勢必會讓共和黨人難堪。 

第二，拜共和黨人之賜，紐森之前的緊急命令權限，已獲得司法體系的某種節制，即雖然州長面臨重大危機時可以便宜行事，但是法院同時也授予立法部門制衡的權力，一旦州長濫用職權，議會得以以多數決終止緊急命令。 

共和黨人2021年2月試圖動用此一機制，終結紐森的緊急命令權，但民主黨人並未同意，但是如果州長換成共和黨籍，局面可能就大不同了。府院互鬥，鬧上法院，現在正在德州、佛州上演，未來可能換成加州。

共和黨 紐森 口罩

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