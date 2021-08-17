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Delta反撲 華人旅行業自創商機

記者張宏╱洛杉磯報導
自Delta變種出現以來，對旅遊業影響顯而易見，遊客在國家公園內仍戴上口罩。（海鷗旅行社提供）
自Delta變種出現以來，對旅遊業影響顯而易見，遊客在國家公園內仍戴上口罩。（海鷗旅行社提供）

Delta變種肆虐，讓不少華人憂心疫情影響出遊意願，比起6、7月份，8月起訂單再度受到影響。南加華人旅行業者因應調整，在艱困中找出生路和新商機。有些旅行社主推更安全的單一線路或旅行套餐，也有旅行社走深度特色旅遊路線。

歐之旅業者Debbie黃表示，歐洲線路開通以來，因為疫情千變萬化，現在不做多國遊覽，只做冰島線路。因為冰島相對安全，人也沒那麼多，8、9月溫度也適合旅行。團組都是14人以內的小團，人多會擔心安全，在當地帶來諸多不便，比如餐廳沒辦法容納較多遊客、觀光景點也沒開放較大容量等。目前冰島的9月1日團已滿，9月22日會再開一團，每個人價位大概4599元左右，提前報名有折扣。

她說，未來可能會慢慢開放西歐團，但要等11月以後，看情形是否明朗，不過也不是那種去很多國家的傳統歐洲團。美國本地目前是14日開西雅圖團，大概在30人左右。現在旅行社選擇線路，最優先考慮安全，不安全的地方不安排。

在夏威夷路線，他們主推套餐形式，包括旅館、接送和景點交通，不組團，幾個人都能接，這樣更安心也更划算。不用去擠公共交通或支付昂貴的租車費用，也不受團體時間限制。

海鷗旅行社CEO Maggie Ying表示，自Delta變種出現後，對旅遊業影響顯而易見。旅行社已收到各大國家公園通知，從8月1日起，重新開始執行強制口罩令。今年5月、6月的時候，隨著疫苗的普及，旅行社訂單數量成長非常快，每周都保持著20%左右增量。但7月訂單增量逐漸放緩並開始下滑。進入8月，訂單下滑嚴重。這也使得剛開始復甦的旅遊業又蒙上陰影。

她說，儘管所有參團遊客均完全接種疫苗，或有72小時核酸證明，也嚴格遵守防疫規範，但華人遊客普遍謹慎，只要疫情反彈，很多人會避免出行。疫情後客人的旅遊需求也有所不同，客人更追求深度、體驗度。為迎合市場需求，也推出包含國家公園漂流、觀星、住黃石&大峽谷小木屋的深度體驗行程。

文景假期業者Jeffrey陳表示，疫情嚴重時，客人打退堂鼓也不意外，大家都在觀望，尋找安全的地方。不過目前客人多數是在動搖，取消原定出行計畫的還比較少。旅行社很注意控制人數，一個團基本在30人左右，車上人少一點，大家也更放心。

疫情 華人 冰島

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