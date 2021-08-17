疫情效應 醫美業生意興隆 眼部整形最熱門

醫美行業疫情忙不停，眼睛成為主要改變的部位。（ Eyesthetica提供）

疫情 讓華人 對醫美的訴求更大膽，且男女不限，因為人人都愛美麗。而醫美行業在疫情期間更活躍，首先因為視訊會議增加，很多人更在意形象，尤其是眼睛部分，其次是疫情在家時間更充裕，有更多時間提升改善自己的外在形象，且戴口罩更方便恢復。

一些醫美診所生意至少增加20%，連普通個人接種睫毛業者的收入，都比疫情前增加至少50%。

南加一名華人女性在疫情期間花費10多萬元做醫美，還將過程貼到論壇上。她表示，疫情期間，在家實在太無聊。短短三個月，她把這輩子都沒嘗試過的熱門醫美項目，都體驗了一遍。包括祛斑、全臉+眼睛+脖子+腹部的熱瑪吉（Thermage），她在疫情期間胖了十磅，對自己的肚腩特別耿耿於懷，所以還做了身體減肥項目，感覺獲得重生。

醫美行業疫情下，在政府許可的範圍下忙不停，整形美容中心的孫國鼎醫師表示，疫情後，診所新客人增加20%左右。客人各個年齡段都有，比以往族群更為年輕化，一些30多歲的客人，開始做提升臉部的項目。一些以往不再注重形象的客人，現在也變得更積極，認為比起服裝，臉部更是個人的名片。大家偏重的項目主要是臉部居多。

新趨勢是華人更為大膽，可接受臉部開刀手術，比如埋線等。有些客人更是點名要做360度全身手術，他都建議客人分批進行，因為醫美重要的是安全性，不能急功近利。

孫國鼎表示，客人現在將以往其他方面的開銷，轉向到養生和醫美部分，利用疫情在家裡休息，做手術，且對保養品需求更高，選擇的化妝品也更側重健康。9月計畫推出側重年輕人的新產品，價格更符合年輕族群。

眼部整形醫師盧卓民表示，疫情後做眼部整形的客人增加15%-20%， 有些人是醫療目的，有些是為整形美觀。客人男女都有，其中不乏一些網紅。因為現在Zoom會議多，每天看到鏡頭裡的自己次數增加，且戴口罩更凸顯眼睛，自然會想著如何讓自己看起來更漂亮。

疫情讓人們更願意在身體和臉部護理上花錢。在五星級酒店美容院工作 的業者Grace，主要幫客人做臉部護理和種睫毛。她表示，工作的酒店SPA館按規定開放，目前有四個師傅，每天都很忙碌客滿。這些客人有本地客人，也有酒店客人。在酒店做美容臉部是180元，但依然有華人樂此不疲。

有一對開餐廳的華人退休夫婦，年齡在60到70歲，兩人一周來兩次，做身體和臉部，且客人現在小費也給的比較多，至少15%以上，主要原因是物價上漲，且覺得疫情工作不易。她之前在家工作時，還有客人特別把近50%小費放在枕頭下面，或事後電子轉帳，讓她覺得感動和貼心。

同時客人不局限在女性。Grace表示，男性客人佔三分之一，且覆蓋各個年齡段，從十多歲到80多歲都有，原因是覺得精神面貌不好會影響社交。而女性更側重皮膚提升和祛皺，在自然災害面前，人更脆弱，也更珍惜自己和想改變自己。

華人私人接種睫毛業者則表示，每天客人收到手軟，客人不僅有華人還有西裔，大家都想通過長睫毛讓眼睛看起來更有神，所以收入較疫情前翻倍，每天能掙600多元。