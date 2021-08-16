華醫打疫苗半年 抗體快速遞減

林永健在西達賽奈醫院的疼痛中心。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院醫護人員，去年底成為南加 最早一批打疫苗 的人，如今已時隔大半年。該院有醫師最近的抗體檢測 顯示，在第二針打完六個月後，抗體大幅下降，雖然仍有代表抗體陽性值的15倍，但若照此速率，或許會在九至12個月期間需要打第三針加強劑。

該院麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健去年12月21日打了第一針輝瑞疫苗，1月中施打第二針。他自願參加醫院疫苗抗體研究，最近收到完整接種後六個月的抗體檢測結果。

他表示，檢測對象主要是抗刺突蛋白抗體IgG，如果這一數值大於50，就屬陽性，意味著有抗體，即對該病毒有一定防禦力。在早先幾次檢測中，林永健在打第二針兩周後，抗體產生非常強烈，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果是23298，比陽性值超過近500倍之多。到了八周後，該結果就下降到4800，比前一次結果有大幅度下降，但仍比標準陽性值50超過近100倍。

到了四個月後，該結果降到1500，比前一次結果又有大幅度下降，但仍比陽性值50超過近30倍。而另一種抗刺突蛋白抗體IgM已呈陰性，也就是減少到了標準線以下了。而最近的六個月檢測結果，抗新冠抗刺突蛋白抗體IgG結果只有730，比前一次結果又下降一半，只剩第一次檢測時的3%，但仍比陽性值50超過近15倍。

也就是說，在第二針後的兩周、兩個月、四個月、六個月四次檢測中，抗刺突蛋白抗體IgG分別是標準值的500倍、100倍、30倍、15倍，下降速度很快。他保守估計，大概九個月時抗體會再下降50%，大概是標準值的七倍。到了12個月時，抗體大概就只剩三倍。他表示，三倍的抗體目前還不清楚是否還算「強免疫力」，按理來說也能抵抗病毒，但可能還是需要打加強劑，尤其是目前的疫苗雖然可以抵抗Delta變種，但對其有效率低了不少。

他表示，按照自己個體的數據推測，大約打完第二針的九至12個月可能就需要打加強針。他和周圍同事交流發現，大家抗體結果也大約一致，應該還是有一定代表性。

林永健也再次建議大家施打疫苗，雖然抗體下降很快，但他至今仍有標準值15倍的抗體，仍能抵抗Delta變種，至少打完針大半年時間裡都是有保護的。且如今全球很多人口仍未打疫苗，無法完全斷絕病毒的存在，因此它會一直變異，未來再出現更多變種都不意外。施打疫苗不僅保護自己，還能保護家人。

新聞辭典--IgM、IgG抗體

當人體受到病毒感染時，會誘發一連串的免疫反應，會產生專一性蛋白質分子，也就是抗體。血清抗體檢測就是主要檢測血液中，是否具有新冠病毒相關的IgM以及IgG抗體。

通常來說，IgM抗體是病毒感染後，最早出現免疫反應的一類抗體，大約在感染後一至兩周內出現，濃度會隨著清除病毒的作用遞減。之後人體會產生「IgG抗體」，這類抗體則可能在體內停留數月之久。因此在檢測中，IgM陽性通常代表著「近期感染」或「正在感染」；而IgG陽性通常代表著「曾經感染」

但施打疫苗和感染病毒產生的抗體又不太一樣。血清檢測可以看出，自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體」，以及疫苗接種後自身免疫而產生的「抗刺突蛋白抗體」。而這兩種抗體也分別有IgM和IgG兩種，這樣可以看出，是感染還是接種疫苗產生的抗體，以及分別經過多長時間。（記者李雪整理）