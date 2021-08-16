加州亞裔增長25% 達600萬

2010年至2020年加州亞裔人口成長25%。(美聯社)

美國人口普查 局日前公布最新數據顯示，2010年至2020年加州亞裔 人口成長25%，總數達600萬人，比全美其他各州的亞裔人口總和還多，也成為這個全美人口最多州成長最快的族群。西語裔人口成長11%，達1550萬人，占加州近4000萬人口的四成，依舊為加州第一大族裔。

美聯社報導，加州白人在2010年至2020年十年間下降24%，這使加州與新墨西哥州和夏威夷州一樣，白人都不是最大族群。

過去十年中，亞裔人口百分比增長幅度最大。十年前，亞裔在加州58個縣都不是最大族群。但如今，阿拉米達縣（Alameda）和聖塔克拉拉縣（Santa Clara） 最大族群都為亞裔。阿拉米達縣有奧克蘭（Oakland）和柏克萊（Berkeley）兩個城市。聖塔克拉拉縣（Santa Clara）則有聖荷西（San Jose），聖荷西是全美人口第十大城市，也是矽谷科技中心。

戴維斯加大人口統計學家Noli Brazil說，「全美人口普查的重點，主要集中在西裔人口增加，但在加州，亞裔大幅成長，特別是年輕群體，是加州未來的主要趨勢。」

洛杉磯縣仍是全美人口最多縣，人口超過1000萬。加州有11個縣人口流失，其中大部分位於俄勒岡州邊境附近人煙稀少區，該地區近年來飽受野火摧殘。

此外，九個縣人口增長率達兩位數，其中北加州Trinity縣以16.9%人口增長率為最，南加州河濱縣總人口數增加最大，超過22萬8000居民。

加州亞裔人口增長，也擴張亞裔在社區的政治權力，包括今年早些時候，州長紐森（Gavin Newsom）任命邦塔（Rob Bonta）出任加州第一位菲律賓裔加州檢察長。

但專家指出，美國亞裔十分多元化，有各種不同的語言和文化，有些人移民來美的是因戰亂流離失所，有些人是為了追尋個人夢想移民新大陸，原因和背景十分複雜，需要更進一步的分析和關注。