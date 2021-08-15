疫苗抗體降「看體質」 免疫力弱者降幅大

接種疫苗後不同群體抗體降低不同，免疫能力低者最明顯。（unsplash.com）

接種新冠疫苗 後，抗體會隨著時間推移逐漸降低，但目前尚無權威數據表明，抗體變化的數值究竟是多少。而對於免疫功能低下者，比如癌症患者、器官移植者、孕婦、肥胖人士等，他們的抗體水平會比一般人更低。

流行病學醫師黃重德認為，不僅是新冠疫苗，所有疫苗在經過一段時間後，抗體都會越來越少，沒有疫苗具有永久保護性。一些臨床數據表明，在完全接種輝瑞 、莫德納 疫苗4-6個月後，一般人仍會有88%的抗體，對新冠病毒依舊有較好的抵抗能力。

美以美醫院病毒感染專家江華醫師說，最近一項對輝瑞疫苗抗體數據的研究結果發現，在打完第二劑輝瑞疫苗後的四個月，抗體就開始下降，每兩個月下降約6%。

但是，各家的研究數據各不相同。倫敦大學病毒研究所7月下旬的新數據顯示，在完全接種疫苗後的第六週，總抗體水平開始下降，並在10週內下降 50% 以上。作者強調，雖然抗體水平會有所下降，但研究表明，疫苗對於嚴重疾病的防護仍然有效。

倫敦大學Maddie Shrotri 博士說：「我們的研究結果顯示，最初接種疫苗後的抗體水平都非常高，但兩到三個月內抗體水平就大幅下降。如果繼續以這種速度下降，疫苗的保護作用也會減弱，特別對於新變種。」

對於不同的研究數據，黃重德直言，接種疫苗後抗體具體變化的數據很難統計，每家研究機構的結果都不一樣，而且每隔一段時間，數據也都在變化，因此，目前沒有權威數據可以參考。

但有一點是肯定的，免疫能力低下者，比如癌症患者、器官移植者，他們在治療過程中使用的藥物，會減弱新冠疫苗產生的抗體作用。黃重德說，相關數據顯示，此類患者在打完兩針疫苗後，1/4的人不產生抗體。因此，他建議這些患者，要在接受化療前先注射新冠疫苗，這樣才能產生抗體。黃重德同時指出，孕婦接種疫苗後產生的抗體也較少，因此孕婦更容易感染新冠病毒，且感染後病情會相對嚴重。同樣，肥胖者也是如此。

對於第一批接種疫苗的醫護人員和老年人，黃重德表示，最早是在1月上旬打完第二針疫苗，至今已七個多月，CDC認為，這部人的抗體到目前來說還是足夠的，尤其對於重病和死亡的預防能力還是很高。

對於接種不同品牌的疫苗後，抗體產生結果的研究目前非常有限。黃重德說，混打疫苗產生的抗體只有零星報告，結果顯示還不錯，一般都是接種牛津疫苗、矯生疫苗後，補打一劑莫德納或者輝瑞疫苗。對此，江華表示，一個小規模的瑞典研究發現，第一針接種牛津疫苗後，第二針打莫德納疫苗後產生的抗體質量和數量，均超過打牛津第二針的效果。