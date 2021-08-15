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洛杉磯推疫苗護照 正反雙方爆衝突

【洛杉磯訊】
支持與反對强制執行疫苗法規陣營14日在洛杉磯市府前集會並發生衝突，一名男子在集會中被攻擊刺傷。（洛杉磯警察局）
支持與反對强制執行疫苗法規陣營14日在洛杉磯市府前集會並發生衝突，一名男子在集會中被攻擊刺傷。（洛杉磯警察局）

支持與反對執行疫苗法規的兩個陣營，14日在洛杉磯市府前集會並發生衝突，一名男子被攻擊刺傷。

加州和洛杉磯市最近兩周陸續出台相關接種疫苗法規動議，在要求政府工作人員、醫務人員和公立學校師生接種疫苗的同時，也計劃要求民眾進入餐館、酒吧、博物館、電影院、劇院等公共室内場所時出示疫苗證明，法規動議獲得大量支持，也有部分反對意見。

洛杉磯警察局14日下午3時許在一份推特中表示，14日當天，支持與反對疫苗法規的兩方人馬，午後開始在洛杉磯市府前的草坪集會。反對强行執行疫苗護照人士啟動一場名爲「自由選擇」的遊行，抗議「醫療暴政、強制接種疫苗和疫苗護照」。 參加抗議示威的一個反對團體組織者表示，「法西斯分子沒有安全空間」。

洛杉磯警方表示，在示威過程中不同意見人士一度發生衝突，一名男子在衝突遭受刺傷。趕往現場的洛杉磯消防局將傷員送往附近醫治，目前傷勢不詳。警方表示，現場沒有任何人被捕。

本週早些時候，洛杉磯市議會投票決定讓市府律師起草一項法令，要求民眾進入餐廳、酒吧、體育館、音樂會場地、電影院甚至零售場所等公共室内場所時。必須出示已至少部分接種疫苗的證明。該動議後來因一位市議員反對而延期推出。

南加州許多娛樂場所從本周末開始，要求其演出人員和觀眾都必須接種疫苗才能進入演出場所。

疫苗 洛杉磯 電影院

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