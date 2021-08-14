疫情推倒瑪麗皇后號 投資人追債數百萬

2016年Urban Commons租下瑪麗皇后號和周圍土地，計劃打造成娛樂商業中心。圖為2016年舊照。（本報檔案照）

南加州有名的歷史遊輪「瑪麗皇后號」（Queen Mary），退役數十年來一直作為博物館和旅館。2016年由華裔和白人合夥的地產公司，簽下1億元的66年承租權，原本計劃打造娛樂及零售中心。但最近卻傳來相關公司破產的消息，眾多投資 人和其他人士提告稱被騙，其中不乏有EB-5投資移民的華人投資人。但有知情人士認為是疫情 原因生意難以維續，並非有意詐騙。

2016年Urban Commons租下瑪麗皇后號和周圍土地，計劃打造成娛樂商業中心。原計畫停車場附近構想建全球最高摩天輪。圖為2016年舊照。（本報檔案照）

負責運營瑪麗皇后號的公司Urban Commons，於今年1月申請破產。根據其背後的新加坡Eagle Hospitality Trust（後文簡稱EHT）公司當時發布的通知，計劃將關閉其擁有的18家酒店中的15家，包括南加州的瑪麗皇后號、巴沙迪那市的喜來登、安那罕的假日酒店。

根據巴沙迪那市府紀錄，該市去年還曾要求法院勒令Urban Commons公司，交付喜來登酒店欠下超過69萬元的稅款和罰款。但巴市不是該公司唯一債主，據「長堤 郵報」（Long Beach Post）報導，瑪麗皇后號的眾多投資者、債權人、政府機構和前僱員，近來一起聲稱被騙，並試圖從這家「曾飛速發展的房地產公司的殘骸中，收回數億元」。

據該報報導，投資人包括本地的中產家庭，將數百萬元積蓄投入到該公司全國性的酒店投資中。另外兩名前Urban Commons的副總裁也提起訴訟，稱原本承諾他們的現金和股票紅利總額超過100萬元也沒拿到。

另外追債的還有，負責船舶日常管理的公司也提出訴訟，要求其支付260萬元管理費等；幫該公司承辦活動的娛樂製作公司，則稱欠款近100萬元；公司的房東也要求償還57萬元租金。甚至還有不少小額訴訟，包括一些在疫情剛開始前預訂住宿、婚禮、舞會和船上其他活動的人所繳的押金。而對該案做了長篇報導的「長堤郵報」，也被欠1200元廣告費。

目前追債人們聲稱的欠款，從一百多元房間押金，到數百萬元投資都有，甚至還有無法收回數億元貸款的銀行，及各種借貸機構，其中不乏市政府，而除巴市以外，長堤市府損失最慘重。

然而Urban Commons公司的負責人，華裔二代吳浩偉（Howard Wu，譯音）及白人伍茲（Taylor Woods），將倒閉和債務問題歸咎於疫情。根據該公司提供給「長堤郵報」的聲明指出，「新冠在很長一段時間造成巨大的收入赤字，不幸的是，我們提供了旨在確保正常運營的保證，但在新冠期間無法維持」，「我們認為，將2020-2021年的混亂，和由此產生的連鎖反應的義務和責任，推給Urban Commons是不合理的」。

但長堤郵報引述訴訟文件稱，有許多問題早在疫情前就有了。包括在2019年初，長堤市府就指出Urban Commons沒有履行其維護職責、未能提供財務文件。瑪麗皇后號一些供應商和員工被延遲支付或根本沒支付酬佣。該報還指出，國稅局2019年9月的紀錄，就顯示對吳浩偉的個人資產有250萬元的稅收留置權，用於支付可追溯到 2013年的未付所得稅、利息和罰款。

其他訴訟文件更加錯綜複雜。簡言之，吳浩偉和伍茲早先在新加坡成立EHT公司，來經營這些酒店，然後將EHT在新加坡證交所上市。但瑪麗皇后號的問題慢慢浮現後，EHT的股價暴跌交易暫停，於是EHT就拖欠了美國銀行3.41億元貸款。隨後訴訟紛至沓來，財務問題浮現。有投資者指，吳浩偉和伍茲至去年還在招募投資，卻未披露早已有的債務，因而提出盜竊和證券欺詐的指控。

不過知情人士透露，這其中包括希望以投資移民（EB-5）方式來獲得綠卡的中國投資人，目前未知公司倒閉將會有何影響，這位知情人士稱，聽說其中不少申請人還在等面試。但他不認為吳浩偉和伍茲如一些投資人所說那樣，一開始就存心詐騙，「若一開始就想詐騙，錢騙進來就不用買酒店，何必還要給這些人都辦了EB-5了」。

他認為或許還是中間經營不善，而長堤郵報的報導偏向投資人角度，當然覺得是「詐騙」，何況牆倒眾人推，連欠了100多元的受害者也出來受訪。

而在2016年代表吳浩偉和伍茲達成瑪麗皇后號這筆租賃交易的袁士麒（Frank Yuan）則表示，這家公司內部具體的情況、財務問題等，他確實不清楚，因為他只是當初代表租方參與了交易，負責該公司跟港口和市府的協調。他表示瑪麗皇后號自去年3月就不得不關閉至今，目前市府也在尋求解決該船的方案，港務局似乎也不願接手，或許還需要尋找接盤的人，他仍「希望這條船能被救起來」。

瑪麗皇后號小檔案

瑪麗皇后號曾是世界最大的遊輪之一，擁有12層甲板，外觀氣派，1936至1967年是橫渡大西洋的英國皇家遊輪，曾創下橫渡大西洋的速度紀錄，二次世界大戰曾被徵召載運軍人。1967年因為噴射引擎客機崛起，大型遊輪優勢不再，瑪麗皇后號宣布退休。同年在拍賣會上，瑪麗皇后號被長堤市政府以345萬美元標得，駛進長堤港停泊，並改做為博物館及旅館。但因市府並非專業生意人，後來又先後轉手不同公司經營。2016年，Urban Commons以1億元獲得該遊輪66年承租權，及附近45英畝土地使用權，並稱計劃斥資2億5000萬元，將遊輪及附近地區打造成娛樂及零售中心。(記者李雪整理)