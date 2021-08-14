我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

符資格者 洛縣即起打第3劑加強針

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放有資格的民眾注射加強針。（本報檔案照）
洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放有資格的民眾注射加強針。（本報檔案照）

聯邦疾病防治中心（CDC）及美國食品藥物管理局（FDA) 13日通過疫苗第三劑緊急使用授權（EUA) ，允許免疫力功能較低的族群再加打一劑加強針。洛杉磯縣衛生局13日宣布，周六（14日）起開放給符合資格民眾注射加強針。

這劑加強針必須至少離打完第二劑後28天再打。衛生局強調，這群人最好是按照先前接種的疫苗廠牌打第三針疫苗，若在沒辦法的情況下，民眾得確保第三針至少得是mRNA疫苗（輝瑞莫德納）。衛生局不建議打嬌生疫苗的民眾接種加強針，因為目前FDA仍在審核其安全性。

衛生局表示，莫德納及輝瑞疫苗對抗病毒的保護作用，在一般人身上有顯著效果。不過有一部分群體因免疫功能較為低弱，僅僅只打兩劑疫苗仍無法保護他們對抗病毒，因此他們需要施打第三劑加強針。這些人之所以免疫力系統較弱，主要原因可能是因正在接受疾病治療，像是動過器官移植手術、正在接受癌症治療、愛滋病治療、或者正在服用降低免疫系統的藥物等。這些治療藥物或疾病，都可能減弱疫苗的效用。

衛生局鼓勵有以上情況的民眾，諮詢醫護人員確定自己符合打加強劑的資格。有資格的民眾可赴洛縣各大疫苗接種站注射莫德納或輝瑞疫苗。

洛縣13日新增3810例確診、19例死亡、1645人染疫住院。當日確診率為4.1%，比前幾周稍微下降一些。

疫苗 莫德納 輝瑞

上一則

世報、蒙市「年節展」明年1月重磅回歸封街同歡

下一則

疫情推倒瑪麗皇后號 投資人追債數百萬

延伸閱讀

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡
洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針

洛縣14日起可接種疫苗第三劑加強針
西維州這所學校 學生沒打疫苗就到校 開罰750美元

西維州這所學校 學生沒打疫苗就到校 開罰750美元
一票反對 洛市室內公共場所出示疫苗證明延後

一票反對 洛市室內公共場所出示疫苗證明延後
接種疫苗後抗體下降有別 免疫力弱者降最低

接種疫苗後抗體下降有別 免疫力弱者降最低
郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨

郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

2021-08-12 18:54
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

美國人口最多10市 加州占3個

2021-08-13 02:20
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡