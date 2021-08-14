載客糾紛 Lyft華人司機被毆縫6針

Lyft華人司機盧業在白人乘客打傷血流滿面。（NBC電視截圖）

南加州一名白人男子因隨身貨物太多遭Lyft 網約車華人司機拒載，他居然抓狂搶奪手機 並持械打人，致使司機血流滿面，前額傷口長約2 吋縫了六針，兇嫌被捕。

據河濱縣警局（Riverside County Sheriff's）12日公布的一份警方報告，這起事件發生在 8 月 1 日早晨 5 點 30 分左右，位於Mission Boulevard 5600 街區，就在 Fabio酒吧和夜總會外面。

嫌疑人被確認為 23 歲的特倫科（Michael Trunko，譯音），他在酒吧外租用 Lyft網約車。車子到達後，他問華人司機盧業（Ye Lu，譯音）能否把他的裝備都放在後座？隨後雙方對裝載物品發生了口頭爭吵，司機盧業拒絕載客。

盧業12日接受主流電視採訪時說，很明顯，這名男子要求載運的物品太多了，後座放不下，超過了車子容量。

但當盧業試圖開車離開時，特倫科開始對他大喊大叫，說他的工作是運送他，否則他可能會被解僱。據稱就在此時，嫌疑人發動了攻擊。司機稱，這名客人搶過他的手機摔在地上，並且手持金屬物件打他。

報告稱，盧業告訴一名警員，他的頭部被擊中三下，左前臂也被為金屬物體擊中。受害者的前額留下了大約 2 吋長傷口，需要縫六針。他的一隻手臂也感覺疼痛。後來，盧業被送往醫院接受治療。

警察 調查報告說，嫌疑人承認使用任天堂開關金屬環（Nintendo Switch Ring Fit）和麥克風支架打了司機。而且，這兩個金屬物件都在現場找到。

警察問盧業，在嫌疑人搶走他的手機時，他是否擔心自己的生命安全？司機說他沒有害怕，當時他只是想拿回他的手機。

報告稱，後來一名警員在對嫌疑人搜身時發現了這部手機。

根據警察報告和監獄記錄，特倫科因涉嫌使用致命武器襲擊、故意破壞和搶劫而被逮捕。但是，他在被拘捕的同一天又被釋放了。

對此攻擊事件，Lyft網約車公司發表聲明指出，「安全是Lyft 的基礎。警察報告所描述的行為令人震驚，我們已與司機聯繫提供支持。我們已將這名乘客從 Lyft 平台上永久移除，並隨時準備協助執法部門進行任何調查。」