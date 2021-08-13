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罷免二階段投票 學者：恐違憲

編譯組／綜合報導
加州州長紐森(中)先前參加活動時的檔案照。（ca.gov）
加州州長紐森(中)先前參加活動時的檔案照。（ca.gov）

柏克萊加大法學院院長切姆林斯基（Erwin Chemerinsky）、教授艾德林（Aaron S. Edlin）聯名投書紐約時報，強調加州現行的罷免投票設計方法存有明顯漏洞，違反票票等值的憲法原則，如果罷免案真的成立，最後又選出未過半的候選人，恐將面臨違憲爭議。

加州將在9月進行州長紐森的罷免投票，投票方式分兩階段。第一章選票問選民，是否同意罷免紐森，如果多數同意罷免，則紐森必須下台。第二張選票則是假設性問題，要求選民事先回答，萬一紐森遭到罷免，他們會支持誰繼任。

兩位學者的質疑點就在第二階段的投票方式，違反了一人一票、票票等值的憲法精神，因為許多支持紐森續任的人，根本不會去管第二張選票。最後假設紐森遭到罷免，選出的繼任者代表性將嚴重不足，因為支持紐森的選民根本沒有投票。

兩位學者主張，假設兩階段投票都成立，最後的結果將相當弔詭，因為當選人的民意基礎，很可能遠低於紐森，更只占加州整體選民的一小部分，卻能夠當州長、領導全州。

學者認為，類似的制度缺陷，過去聯邦最高法院已有判例，認定違憲，因此如果加州罷免選舉繼續照現在的方式進行，最後可能會引發一場漫長的憲法官司。不過按照預定進程，加州選務單位將自本月16日起寄發郵遞選票。

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