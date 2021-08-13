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華裔女性 接掌洛杉磯機場委員會

記者張宏╱洛杉磯報導
華裔女性Beatrice許（Beatrice Hsu，左）成為洛杉磯機場委員會 (BOAC) 總裁。（LAX提供）
華裔女性Beatrice許（Beatrice Hsu，左）成為洛杉磯機場委員會 (BOAC) 總裁。（LAX提供）

華裔女性Beatrice許（Beatrice Hsu ）12日成為洛杉磯機場委員會 ( Board of Airport Commissioners，簡稱BOAC) 總裁（President），將接替現任總裁Sean Burton的職位，副總裁則繼續由Valeria Velasco擔任。

由七名成員組成的BOAC管理洛杉磯世界機場（LA World Airports，簡稱LAWA）。在BOAC於12日舉行的會議上，全體委員投票贊成Beatrice許成為新任總裁。洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti) 表示，在Burton的帶領下，洛杉磯世界機場飆升到了新高度，他知道Beatrice許會讓洛杉磯國際機場（LAX）和范奈斯機場（VNY）成為世界首屈一指的機場。

Beatrice許表示，她很榮幸接過接力棒，繼續和同事及洛杉磯市府一起，為洛杉磯機場的未來努力。機場正在進行的轉型不僅是結構性的，還是為機場和洛杉磯民眾打造一個包容和可持續的未來，她很自豪能夠領導機場委員會繼續努力。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，在過去八年，Burton創造的遺產是無與倫比的，讓機場在建設、包容性、創新、可持續性方面處於領先地位，並成為該地區的經濟引擎，即使現在面臨著航空業有史以來最大的危機。

Beatrice許於2013年10月被任命為機場委員會委員。她是Brookfield Properties的高級開發副總裁，負責Brookfield 在西海岸的多戶家庭開發活動。她在Related California 工作十多年，從事城市開發項目，包括南加的經濟適用房、混合收入住房和商業混合用途開發項目。她曾擔任時任市議員賈西提的高級顧問，並擔任市議會住房、社區和經濟發展委員會的員工主席。她擁有耶魯大學的政治和歷史系學士學位，並曾完成南加大少數族裔地產教育計畫。

洛杉磯國際機場 南加大 賈西

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