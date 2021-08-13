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大學招生變革 世報教育講座專家解惑

記者楊青╱洛杉磯報導
飛達教育創辦人魏昕。（檔案照）
飛達教育創辦人魏昕。（檔案照）

世界日報2021秋季教育線上講座8月21日（周六）下午1時至5時登場，來自南加州七家教育和升學輔導機構的專家，為學生和家長們指點2021／2022年度大學升學迷津，分析後疫情時代的大學招生政策變革，答疑解惑。

世界日報教育展每次都吸引大批聽眾。本次秋季講座由於疫情持續之故，將採取zoom直播方式，家長和學生在網上收看和旁聽。當天共有八場直播講座，將由七位專家擔任主講。

八場講座精彩而緊凑，除了兩場講座將以英文進行之外，其他六場均以中文進行。

全美大學成功策略創辦人陳肇新醫學博士，將主講兩場講座，下午1時至1時半，主講「申請法學院、商學院、研究學院的培訓重點」；1時半至2時，以英文主講「成功申請醫學院的三大專業重點」。下午2時至2時半，時代學苑專任數學科學講師Spencer Way，主講「如何九個月完成四門AP物理考試?」。下午2時半至3時，「Admission Masters」教育輔導專家Richard Vincent Kim，以英文主講「前往頂尖20所大學之路Road to Top 20 Colleges: Post-Pandemic College Admissions Strategies」。

史丹福領袖教育負責人Angie Wang。（檔案照）
史丹福領袖教育負責人Angie Wang。（檔案照）

下午3時至3時半，大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen，主講「有存款/股票/出租房的家庭， 如何合法規畫獲得高額大學助學金？高收入的家庭、炒股票的家庭如何省稅？」下午3時半至4時，豪傑訓練中心創辦人周迪，主講「學生如何從豪杰的『大學申請訓練課程』脫穎而出，成為申請藤校或頂尖私立大學，真正的贏家！」

教育輔導專家Richard Vincent Kim。（檔案照）
教育輔導專家Richard Vincent Kim。（檔案照）
活動當天掃描U視頻的二維碼，即可觀看秋季教育線上講座。
活動當天掃描U視頻的二維碼，即可觀看秋季教育線上講座。

下午4時至4時半，史丹福領袖教育（Stanford leadership International）負責人Angie Wang，主講「轉學生如何進名校、配額大解密」。下午4時半至5時，飛達教育創辦人兼執行長魏昕，主講「亞裔學生如何面對菁英名校錄取急劇下跌的強烈衝擊」。

豪傑訓練中心創辦人周迪。（檔案照）
豪傑訓練中心創辦人周迪。（檔案照）
時代學苑專任數學科學講師Spencer Way。（檔案照）
時代學苑專任數學科學講師Spencer Way。（檔案照）

當天的講員們還將針對疫情導致學生在家上網課，很多高中學生在校成績平均直接受損，體育、社團活動等課外活動全部取消的情況下，要如何表現以爭取入學機會等後疫情時代，所面臨的大學升學新挑戰作答。進入UC加大及常春藤頂尖盟校比以往更加競爭激烈，初、高中生要選那些課程？如果你孩子的志向是讀醫科，要如何規畫高中開始的課程等，也都可在當天的線上講座聽到專家解答。

掃描此二維碼可獲取報名連結。
掃描此二維碼可獲取報名連結。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生請提早報名，報名的上線註冊連接是：https://zoom.us/webinar/register/WN___G-7WolRJiUWZtx97ySxg，或可掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽：323-268-4982或轉分機250。

大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（檔案照）
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（檔案照）
全美大學成功策略創辦人陳肇新。（檔案照）
全美大學成功策略創辦人陳肇新。（檔案照）

教育 疫情 升學

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