洛縣住院確診數 同步攀高

洛縣住院人數與確診人數同步攀高。（美聯社）

隨新冠病毒在越來越多的未接種疫苗 人群中傳播，洛縣 新增病例大幅上升的同時，住院人數和死亡人數近期也同步大幅上升。

根據洛杉磯 縣衛生局局長費若，過去幾周洛縣確診人數上升速度是住院人數的兩倍，但是8月4日與7月4日相比，可以看到住院人數和確診人數上升率幾乎一樣。在該時期內，確診人數上升387%，住院人數上升366%。

費若說，「這樣警惕性的住院人數上升提醒我們，病毒對感染者是危險的。」目前約8%的感染者需要住院，其中住院大多數為未打疫苗的人。

同時，洛縣七日平均死亡人數上升至七人，一個月前，該數字為四至五人之間。

費若表示，過去一個月，未接種疫苗的50歲以上人群住院率上升240%，未接種疫苗的50歲以下人群住院率攀升237%。

在7月，接種疫苗感染新冠住院的佔總住院人數的13%。

費若說，截至8月10日，洛縣510萬接種疫苗人群中，感染新冠的有0.42%，感染後住院治療的有0.01%，最終死亡的有0.0011%。接種疫苗後住院及死亡率較前一周有略微上升。對此她說，高傳染率的社區，接種疫苗後感染新冠的相對較多。但事實證明打了疫苗後，重症及死亡率很低。

洛杉磯縣12日新增23例死亡病例，新增3865確診病例。目前洛縣累計死亡病例2萬4854人，累計確診133萬9138人。

疫苗接種進展方面，截至8月8日，洛縣12歲以上人群72%已經接種至少一劑疫苗，63%完全接種疫苗。洛縣共有約1030萬居民，62%至少接種一針，有54%完全接種。洛縣居民中有超過100萬人，是12歲以下不能接種疫苗的人。

費若表示，數據顯示未接種疫苗的人，比接種疫苗的人感染新冠病毒風險高3.6倍。