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加州教職員須接種或每周檢測

記者丁曙／綜合報導
加州大學總校長Michael V. Drake醫學博士(右)親自幫忙接種疫苗。（加大總校長辦公室）
加州大學總校長Michael V. Drake醫學博士(右)親自幫忙接種疫苗。（加大總校長辦公室）

本周起加州2021-22新學年開學，全面落實面對面教學。為了最好地保護學生和教職員工，加州公共衛生局（CDPH） 11日發布了一項公共衛生命令，要求所有學校教職員工，要麼出示完全接種疫苗的證明，要麼每周至少測試一次新冠核酸檢測。加州繼續實施疫苗接種戰略和措施，全力阻止新冠（COVID-19）病毒傳播。

州長紐森說，為讓家長相信他們的孩子在學校恢復面對面學習是安全的，政府敦促所有學校工作人員接種疫苗。因為接種疫苗是結束這種流行病的方式。「作為父親，我期待新學年的開始，看到所有加州孩子回到教室。」

針對學校工作人員的新政策，將於2021年8月12日生效，學校必須在2021年10月15日之前完全遵守。通過K-12學校測試計畫，K-12學校可以使用有效而且免費的測試資源。

加州公衛局（CDPH）主任Tomás J. Aragón博士說：「面對面教學是無可替代的，加州將繼續在確保學生和教職員工安全的同時，確保全開放的教室的安全。今天的命令將有助於加州繼續努力增加疫苗接種，類似於那些鼓勵加州和衛生保健工作者以及企業接種疫苗的命令那樣。」

最近幾周，加州率先實施減緩COVID-19傳播的措施，包括加州政府系統工作人員的接種疫苗驗證，為衛生保健工作者接種疫苗，在K-12中小學全面佩戴口罩，加州醫療保險（Medi-Cal）疫苗接種獎勵，以及全州推薦口罩。

對於代表加州教師員工的許多團體來說，在全州範圍內為學校僱員提供更強有力的疫苗接種是好消息。加州教師協會表示，該協會90%或更多的會員報告說已經接種COVID-19疫苗，並且工會會努力推動在冬季盡早接種疫苗。

洛杉磯聯合學區（LAUSD）要求測試比加州政府的政策走得更遠。雖然加州只要求未接種疫苗的人員接受常規檢測，但洛杉磯學區要求每週對所有學生和員工進行檢測，無論是否接種疫苗。因為有證據表明，接種疫苗的人們仍可能感染和傳播具有高度傳染性的Delta變種病毒。洛杉磯學區測試計畫每天需要收集和處理大約10萬個測試樣本。

州長紐森發布命令，加州學校教師員工必須接種疫苗或定期接受檢測。（州長辦公室）
州長紐森發布命令，加州學校教師員工必須接種疫苗或定期接受檢測。（州長辦公室）

加州 疫苗 工作

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