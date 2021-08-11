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洛縣府取消「公民身分」應聘要求 以好萊塢為喻

記者李雪／綜合報導
由蘇麗絲起草的動議得到一致通過。（蘇麗絲網頁）
由蘇麗絲起草的動議得到一致通過。（蘇麗絲網頁）

洛杉磯縣縣政委員會10日一致批准，由第一區縣政委員、也是委員會主席蘇麗絲 (Hilda L. Solis) 和縣政委員庫爾(Sheila Kuehl)共同起草的一項動議，動議將推進免除洛杉磯縣就業的公民身分要求。

「對於像洛杉磯這樣多元化的縣，員工必須反映所服務的居民，以促進地方政府與選區之間的積極關係」，蘇麗絲分享道，「通過取消公民身分要求，洛縣將獲得更多具有不同生活經驗的合格申請人，這有助於增強當前的服務。這一決定植根於一個更大的願景，將多樣性、公平和包容性置於我們在洛縣所做的一切工作的最前沿」。

根據先前的縣府工作人員提供給縣政委員會的報告，除了有限的例外情況以外，縣政委員會有權豁免政府法規第24001節，對任命的各部門負責人的公民身分要求和選民登記要求，除了首席緩刑官（Chief Probation Officer）除外。報告還指出，除少數例外情況外，縣政委員會可以指示部門負責人放棄任何公民身分要求，和政府法典第24001節在其各自部門內招聘的要求，除非州或聯邦法律規定該職位的公民身分要求。除了對新員工免除公民要求外，縣政委員會還可以在有限的例外情況下，指示縣部門負責人免除各自部門現有員工的公民要求，因為根據縣憲章，這些員工屬於部門負責人的任命權.

「任何主管都知道，如果你想聘請一位主任，你會聘請最好的」，縣政委員庫爾說，「但多年來，一直有一條規定禁止雇用非公民擔任領導職務。想像一下，如果好萊塢這樣做，就不會有崔佛諾亞（Trevor Noah）、基佛蘇特蘭（Kiefer Sutherland）或艾瑪華森(Emma Watson)主演的作品，所以我們正在更新縣政策。無論公民身分如何，我們都希望招募頂尖人才」。

洛杉磯 蘇麗絲 洛縣

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