璣瑛落戶聖蓋博谷 力助青年創業

「洛杉磯璣瑛青年創新工場（GensBox LA）」10日正式落戶工業市四季廣場，來自聯邦、加州以及聖蓋博谷各級民選官員、企業和僑團代表參加盛大剪綵儀式，共同啓動聖蓋博谷新一代華人創業者全新共享模式。（記者楊青／攝影）

中國知名共享辦公空間品牌「璣瑛青年創新工場」（GensBox Innovation Space，後文簡稱璣瑛）美國首家分號「洛杉磯 璣瑛青年創新工場（GensBox LA）」10日正式落戶工業市四季廣場，來自聯邦、加州以及聖蓋博 谷各級民選官員、企業和僑團代表，參加盛大剪綵儀式，共同啓動聖蓋博谷新一代華人 創業者全新共享模式。

聯邦眾議員趙美心、金映玉、核桃市長秦振國、聖蓋博市長廖欽和、聖蓋博谷共和黨林肯俱樂部主席何美湄，以及美華聯、美南華總、華人警察顧問委員會、北美華人會計師協會、世界華人工商婦女企管協會、美中企業家商會、南加青年創業協會、遼寧總商會、東北聯誼會、湖北同鄉會等20多個僑團代表共襄盛舉，為璣瑛青年創新工場進駐洛杉磯送上祝福。

「洛杉磯璣瑛青年創新工場（GensBox LA）」10日正式落戶工業市四季廣場，聖蓋博谷各級民選官員、企業和僑團代表到場祝賀。（記者楊青／攝影）

趙美心和金映玉高度讚揚GensBox LA給洛杉磯和聖蓋博谷年輕人帶來全新的創業模式及潛力。趙美心表示，GensBox LA創辦人解亞莉在天津白手起家，成功創業之後不忘提携後進，在分享成功經驗的同時，更幫助年輕創業者提供共享創業空間，幫助年輕人創業孵化和資源對接，期待GensBox LA獲得成功。

金映玉表示，解亞莉將疫情的挑戰轉變為企業發展的新契機，為創業者做出很好的榜樣，共享辦公空間的創業模式，更爲年輕人創業提供了少花錢、少走彎路的創業環境，在疫情之後的經濟復甦創業中尤其難能可貴。

GensBoxLA投資人、ZAIA集團董事長解亞莉，當天向嘉賓介紹自己的創業經歷和企業背景。她表示， ZAIA集團自1994年創辦以來，一直秉承「為大眾創造品質生活」的企業宗旨，遵循「誠實、自信、積極、樂觀」的企業精神，至今，ZAIA已成為一家集房地產、酒店、餐飲、傳媒等多個行業為一體的企業集團。

她表示，2014年ZAIA作為天使投資人，在中國投資了首家GensBox創新工場，專為那些有創業思路和理念、但苦於條件有限的青年們設計的創業平台。經過與創業者多年的努力，目前在中國國內多個城市設立了20多個創新工場，孵化初創型企業300餘家。 2018年GensBox創新工場在洛杉磯成立，卻恰逢新冠肺炎肆虐全球，工期一再延期，歷時兩年，很高興GensBox LA 創新工場終於開業，夢想成真。

「洛杉磯璣瑛青年創新工場（GensBox LA）」10日正式落戶工業市四季廣場，來自聯邦、加州以及聖蓋博谷各級民選官員、企業和僑團代表參加盛大剪綵儀式，共同啓動聖蓋博谷新一代華人創業者全新共享模式。（記者楊青／攝影）

解亞莉表示，GensBox LA 創新工場是一個面向所有有夢想、有創新、有活力的創業者，她希望將創新工廠建成一個開放、合作、共享、共建的青年創新實踐平台，通過線上互動平台和線下聯合共享空間，讓創新、創意、創業交集。她同時呼籲有成就、有愛心創業成功人士一起幫助年輕人，成就他們的未來，讓亞裔在美更有影響力。

她表示，共享空間將每月邀請律師、會計師、金融師等，提供專業訊息以及一對一諮詢。另外，也將以低於其他主流共享空間的價格，租賃辦公地，包括15個固定辦公室，可容納60人的共享辦公桌，可供30人使用的活動工位，以及100至120人會議室，和可容納百人的餐廳。