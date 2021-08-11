洛縣府員工 10月1日前須完成接種

洛杉磯縣政委員會10日一致批准一項緊急命令，要求所有洛縣政府超過11萬名員工，在今年10月1日之前提供完整的疫苗接種證明。 （NBC圖片）

洛杉磯縣政委員會10日一致批准一項緊急命令，要求洛縣 府超過11萬名員工，在今年10月1日之前提供完整的疫苗 接種證明， 但某些有特殊狀況的員工仍可申請疫苗豁免，以及採取定期檢測 方式。

此前，縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）已於8月4日頒發行政命令，嚴格要求政府工作人員接種疫苗。她表示，那些沒有接種疫苗的人很脆弱，還有數以百萬計的人仍然猶豫不決，拒絕盡自己的一份力量，她認為已不能再等待了。

洛縣縣政委員Holly Mitchell表示，她全力支持這項命令，並警告政府員工不要用定期檢測來代替全面接種疫苗。 一些員工認為疫苗是人體實驗，且認為政府沒有採取行動，把他們最大的利益放在心上。她認為這種說法與事實相去甚遠，應該遵循科學。

但是洛縣職業和平協會（Los Angeles County Professional Peace Officers Association）反對洛縣府這一命令，主席Tab Rhodes表示，他的工會不能支持該項命令，因為這意味著限制太多，實際上會違背恢復正常後的安全目標。他建議洛縣政府可允許用測試作為替代。

縣政委員Sheila Kuehl表示，希望該縣從現在起開始追踪到10月1日，看哪些員工接種疫苗並允許進行測試，在此日期之後，只為少數人豁免。