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12歲以下不能打疫苗…Delta肆虐 返校上課家長憂心

編譯組／綜合報導
12歲以下兒童目前不能打疫苗，家長對孩子的防疫安全，心中忐忑不安。(LAUSD)
12歲以下兒童目前不能打疫苗，家長對孩子的防疫安全，心中忐忑不安。(LAUSD)

經過一年半的網課，已陸續開學的2021年秋季學年，加州600萬學童開心返校正常上課，但高傳染力的Delta變種病毒，再次點燃許多父母親的焦慮，「該不該送孩子回學校上課」，對學校教育的安全性和品質，也再次感到不確定，還有小部分家長選擇讓孩子繼續遠距教學，暫時不回學校。

部分家長尋找有限的線上選擇，他們擔心「若孩子接觸到陽性者怎麼辦？若孩子被傳染，班級會被隔離嗎？學校是否會被關閉？」

洛縣衛生局指出，在7月最後一周，青少年出現七起群聚感染事件，這是自12月以來最多的一次。大多數都與體育活動有關，且他們多半口罩戴不確實，缺乏社交距離，未能隔離病人與密切接觸者。

洛杉磯的單親媽媽Alicia Baltazar說，她自己的免疫系統有問題，必須確保自己的健康安全無虞，因此升上五年級的11歲兒子，不會返校上課，而採遠距教學，「兒子只能靠我一人，如果我有個三長兩短，後果不堪設想」。

洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，至6月26日的兩周與截至7月24日的兩周比較，11歲兒童病例從47例增加至319起，12歲至17歲病例從34例增加至211。在12歲至17歲患者中，每100人就有一人住院。

儘管如此，Delta變種病毒不會阻止加州校園重啟。各學區紛紛強制要求室內戴口罩，某些地方甚至室外也須戴口罩。

疫苗是許多家長另一個不安問題。由於12歲以下兒童目前不能打疫苗，根據洛縣數據，12歲至15歲兒童中，只有不到一半接種疫苗，約40%16歲以上青少年未接種。

根據大多數學區提交的數據，約83%學區員工接種疫苗。許多家長也質疑，若學生或教師接觸病毒或確診，隔離政策為何。

當局指出，所有病例都需呈報給各縣公共衛生官員，感染者需自我隔離，衛生單位會積極進行疫調，未接種疫苗的密切接觸者，需最多隔離十天。一所學校在14天內，若發生三起或更多相關病例，可能會有更多學生或班級全體隔離，但費若說，學校關閉的可能性不大。

不僅如此，重返校園因空間限制，恐無法再規定社交距離。大部分學校在4月重返校園時，會要求社交距離，但當時僅四分之一學生返校。

許多家長，希望孩子能重返校園，聖費南度的單親母親Liza Castillo說，「我個人對校園開放有很大興趣，虛擬上課無法滿足孩子和他人的需求。」

也有許多家長希望孩子依舊在家進行線上課程，但擔心教學品質。儘管加州要求學區提供線上課程選項，但去年提供的線上和面對面混合的教學模式已不復存在。

聖塔蒙尼卡聯合學區家長DeAnne Ozaki說，「女兒接種疫苗，我以為我會把孩子送回學校，但Delta改變了一切。」巴沙迪那學區家長向教委會抱怨，線上教學有限且不確定。格蘭岱學區家長Mary Ashley提出類似擔憂，希望教師能在常規課程中，都能有同步視訊。

南加州各學區已陸續開學，但不少家長對孩子的防疫安全，心中忐忑不安。(LAUSD)
南加州各學區已陸續開學，但不少家長對孩子的防疫安全，心中忐忑不安。(LAUSD)

學區 疫苗 加州

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