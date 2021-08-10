洛縣染疫住院持平 92%未打疫苗 確診略降

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）建議慢性疾病者更有必要打疫苗。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠疫情住院人數激增情況，繼續呈現放緩趨勢，8日和9日的住院人數都是1437人未變。單日確診人數從8日的3031人，降到9日的2919人，死亡人數維持低點，9日為六人。

洛縣 截至目前752萬人接受檢測，16%檢測結果為陽性，9日的確診率為4.4%，比上周同期下降，上周確診率為6.0%。

雖然住院人數激增情況稍微減緩，但數據顯示，洛縣過去兩周的住院人數，每日幾乎以雙倍速度在增加，8月9日當日有1437人因染上新冠肺炎 住院。7月26日只有745人染疫住院。根據數據，多數染疫者為未接種疫苗 者，打疫苗仍染疫者的住院率維持低點。5月1日至7月17日之間，洛縣共有3158人染疫住院，其中92%都沒有打疫苗。

公衛專家依舊將病例增加，歸因於具有高度傳播性的Delta變種。洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，染疫住院人數變多是很重要的警示。數據顯示，突破感染者住院人數增加幅度不大，這意味著打疫苗有保護效果，建議未打疫苗者趕緊打疫苗預防感染。

尤其慢性疾病者，若患有糖尿病、高血壓、肥胖等問題，染上新冠肺炎後的症狀通常都比較嚴重，因此更有必要盡快打疫苗。呼籲這群人在打疫苗前，先向醫師諮詢。

此外，隨洛縣新冠肺炎病例不斷增加，洛縣和洛市官員正考慮要求民眾在某些公共場所，必須出示疫苗接種證明方能進入。洛市議會也正考慮類似政策。

費若表示，雖然室內戴口罩、隔離病例與密切接觸者，是減少傳播有效政策，但最快的方式，仍是增加疫苗接種覆蓋率。