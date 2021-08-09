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重戴口罩 洛縣疫情放緩 住院患者微升

記者李雪／綜合報導
洛杉磯縣的新冠疫情住院人數的激增情況終於有所放緩。（美聯社）
洛杉磯縣的新冠疫情住院人數的激增情況終於有所放緩。（美聯社）

據洛杉磯縣8日公布數據，洛縣新冠疫情住院人數激增情況終於有所放緩，比前一天僅增加四名患者。另外洛縣8日新增3031確診病例，和八例新增死亡。衛生官員指出，放緩是實施室內公共場所戴口罩措施後十天後，能期待看到結果 。

根據加州公衛局數據，洛縣住院人數8日達1437人，其中333人在加護病房。雖然總住院人數比7日增加四人，但已呈現出放緩趨勢，已不如早先的激增速率。公衛專家依舊將病例增加，歸因於具有高度傳播性的Delta變種。

洛縣8日報告了3031例新增病例，和八例新增死亡病例，比起7日的4283例新增陽性病例，和13例死亡要少許多。7日的數字是六個多月以來單日報告的最高病例數。另外好消息是，7日的測試陽性率為4.7%，低於6日的5.3% 和前一周的6.3%。

據洛縣公共衛生局，企業和學校的常規檢測項目正在增加，並可更快地識別感染新冠的無症狀人員。該局表示，工作人員將聯繫所有檢測呈陽性的人，以確保他們隔離十天，並確定所有密切接觸者，通知他們需要隔離。

「隨著檢測增加，病例數可能會上升，直到我們顯著地減少社區傳播」，洛縣公共衛生局長費若日前指出，每日新感染率和檢測陽性率均較前一周明顯下降，這為病例激增開始趨於平穩提供一些希望。「雖然我們的病例率仍然很高，但在兩周多前，衛生官員下令要求在室內普遍戴口罩時，當時還注意到我們的病例每十天翻一番。但我們現在看到的是，幾周內我們的病例增加幅度要小得多，這是我們在實施有效的公共衛生措施後十天所希望看到的」。

洛縣 檢測 口罩

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