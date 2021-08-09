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倒數五周 罷免紐森 正反陣營卯勁動員

記者楊青／洛杉磯報導

罷免加州州長紐森特別選舉進入倒數五周，加州共和黨高層決定不為任何競選人背書，維護黨內團結和目標明確性，這意味著所有的共和黨競選人，都要憑藉自己的真「財」實力角逐；民主黨方面，在持續强大的反罷免廣告攻勢下，多名好萊塢和洛杉磯重量級人物也宣布加強反罷免籌款，期望以財力優勢保住加州藍色；無黨派華人則表示，誰將加州搞得亂七八糟就淘汰誰，誰讓加州人安居樂業就選誰。

加州共和黨原計劃在本周末推出罷免選舉共和黨候選人支持名單，但共和黨高層準備在四名支持率最高候選人之間，做出選擇的最後幾個小時，共和黨全國委員會委員Harmeet Dhillon和Shawn Steel提出動議，倡議共和黨以團結形態參與這次罷免選舉。經過長達11個小時討論，由加州共和黨主席Jessica Millan Patterson拍板敲定。

9月14日舉行的加州州長罷免選舉，目前確定共有46人參選，其中共和黨籍24位，包括前聖地牙哥市長Kevin Faulconer、前加州了聯邦眾議員Doug Ose、知名保守派電臺主持人Larry Elder、由民主黨轉爲共和黨的商人和律師John Cox、加州第六區眾議員Kevin Kiley等。

加州共和黨部已表示，不會為任何共和黨候選人背書，是希望支持罷免的選民目標明確，因爲選擇支持任何一名候選人，都可能會導致其他選民不去投票，從而降低成功罷免紐森的可能性。

根據最新民意調查，目前支持與反對罷免紐森的兩派幾乎勢均力敵。共和黨候選人上周在尼克森圖書館舉行首場辯論，包括不少華人在内的選民前往觀戰，Kevin Faulconer、Doug Ose、John Cox、Kevin Kiley等四人亮相，支持率甚高的非裔知名廣播主持人Larry Elder沒有出席，但紐森本人也將他視為主要對手，近日重點挑戰其「不應設立最低工資，工資報酬應由雇主和雇員自己協商決定」的理念。

目前民主黨反對罷免的防守策略聚焦在籌款、發動廣告攻勢，説服選民反對罷免。迪士尼前總裁Jeffrey Katzenberg、體育界大老Casey Wasserman和投資人Andrew Hauptman表示，計劃在8月12日為停止罷免紐森委員會發動籌款，活動門票起價為「朋友」1萬元，「支持者」 2萬5000元，「聯合主持人」5萬元，「主席」10萬元。

共和黨 加州 紐森

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