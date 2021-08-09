加州海水淡化 專家：經濟效益差、生態大災難

位於聖地牙哥縣號稱全美規模最大、技術最先進的卡爾斯巴德海水淡化廠（Carlsbad Desalination Plant），2012至2015年耗資近10億元建成，最多可為40萬人提供用水。但近年因被質疑排放物增加近海水域的鹽度，以及附近海域出現赤潮，被迫多次關閉。（聖地牙哥水局，carlsbaddesal.sdcwa.org）

加州 水荒日益嚴重，海水淡化成為民眾渴望用水自由的捷徑，也是加州砸重金研究的課題。不過水資源專家表示，目前情況遠不是想像那麼簡單。技術和價格是問題，環保和法規配合更是大問題。關鍵之一是海水淡化後，工廠將剩餘鹽分濃度更高海水排放回大海，造成生態問題。

中國工程師學會南加分會會長王竹青表示，海水淡化目前主要技術是用高壓方式，將鹽分和水分離，此技術屬高能源耗費，加州目前有小規模的海水淡化廠，其淡化海水單位價格，為目前傳統水價兩倍以上，所以從經濟上一步跳到海水淡化，並不現實。

洛縣政府水利工程師伍立倫表示，近年洛杉磯地區進口水，一英畝呎價格為1100元左右，但同樣單位的淡化海水價格至少在2500元以上，雖然近年採用逆滲透膜系統技術淡化海水，目前發展吸附技術逐漸成熟，並進入商業開發，海水淡化成本有所下降，但價格仍遠高於傳統水。

王竹青認爲，加州海水淡化近年並未成爲研發重心，更重要原因是環保和相關法規，非常繁複。抽取海水可能對海洋生態產生影響，因爲海水稀釋之後，通常60%變成淡水可以使用，但剩下的40%水的鹽分濃度更高，目前尚沒有很好的辦法將其處理，安全回放海洋。加州環保法規對濃度升高的水放回海中有嚴格條件，要求回放海洋的水與海水濃度相應，淡化後剩下的海水，需經過稀釋處理才能重新放回海洋。

王竹青解釋，一般人畜飲用水所含的水溶性礦物質TDS（ total dissolved solids）濃度是在500單位（mg/l），超過1000單位就會對人體產生不良影響，所以飲用水的TDS應該不會超過1000單位，但海水的TDS一般高達3萬5000單位。如果50%的海水稀釋出去，剩下的水濃度升高變成7萬個單位，原來在3萬5000單位環境下存活的海洋生物，是否能夠繼續存活？所以這種情況下對放流都會有一定的標準，希望放流的水和原來的水不會有太大的差異。

他表示，近年海水淡化的一個課題，是在淡化海水後，將濃縮海水的礦物質進行結晶和提取，使其變成有用的礦物質和工業原料，產生經濟效益。此一研究課題可謂兩全其美，但目前離真正實踐尚有距離。

海水淡化過程也受到環保團體質疑，因為需要大量能源，違背減碳 環保原則，如何將增加的二氧化碳抵消，都是法規要考慮的因素。

位於聖地牙哥 縣號稱全美規模最大、技術最先進的卡爾斯巴德海水淡化廠（Carlsbad Desalination Plant），2012至2015年耗資近10億元建成，海水淡化後通過4.5呎口徑渠道，送往十哩外的聖地牙哥縣水局，然後分送住家。2016年，該工廠完成95%的水訂單。2018年12月，該工廠淡化生產400億加侖水，最多可為40萬人提供用水。但2019年1月，環保研究質疑該工廠的排放物，增加近海水域的鹽度，雖然未對海洋生物產生重大變化影響，但由於附近海域出現赤潮，卡爾斯巴德工廠不得不關閉。該廠最近一次是在2020年4月關閉數周，同樣也是因爲附近海域出現赤潮。

伍立倫表示，海水淡化處理廠周邊建設大型發電廠，也常引起居民反對。近年加州的海水淡化開發計劃，也曾計劃將相關廠房設施設置到墨西哥，完成淡化之後將可用之水通過專門渠道送回加州，但最終因爲國土安全考量而擱置。