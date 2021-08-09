加州旱象加劇 居民應採節水措施

南加州透過數百哩長的供水渠道，從北加州運來35%的南加州用水。(MWD網站)

加州 持續乾旱，降雨與融雪水源跌至歷史低點，州長緊急呼籲全州居民志願節水。幸好南加 地區多年來未雨綢繆，儲水豐厚，今夏用水暫時不用愁；但壞消息是，如果加州今年秋冬持續乾旱，明年旱象更糟，南加儲水難以爲繼。因此節約用水，是今夏加州全民當務之急。

「目前整個加州旱象已到歷史低點，情況非常不樂觀」，洛杉磯水利專家王竹青表示，加州今年降雨奇少，目前加州數十個縣進入供水緊急狀況，北加 州主要集水區雨量只有歷史同期平均量的46%左右，靠近南加州的Tulare集水區，雨量只有正常平均值的35%左右，比史上最乾旱的年份還要乾旱。

北加州最大的Shasta湖水庫儲水量，只有歷史同期平均水量的46%，加州水計畫最重要的Oroville水庫，最近水量只有滿水庫的24%，為歷史同期平均儲量的36%，科羅拉多河的Lake Mead水位降至建湖以來最低水位。

王竹青表示，常年乾旱少雨的南加州，有1900萬人口，占加州總人口一半。正常情況下，南加州的水源主要來自北加州，約占35%；科羅拉多河經過南加州大都會水務局協調，由科羅拉多河大渠道進入南加州，占25%左右；另外則是南加本地的地下水，及回收水、山塘水庫儲水、少量淡化海水。

他表示，南加州大都會水務局(MWD)是加州水計畫最大的使用者，49%的水權歸屬MWD，但因爲持續乾旱水源劇減，MWD今年只獲得5% （allocation）的水量。

不過讓南加州居民暫時鬆一口氣的是，南加州目前的水量儲存相當豐富，20多年來的未雨綢繆計畫效果顯著，除了水庫，加上和地區内與地區外的儲水計畫，南加州水今年總體儲存量也是20年來最高。

洛杉磯縣水利工程師、朋地盆地水仲裁官伍立倫表示，像阿罕布拉、蒙特利公園、聖蓋博、巴沙迪那、波莫那等較早建立的城市，長期以來主要使用地下水；核桃、鑽石吧等較新的城市，九成以上都使用進口水。在目前進口水源儲備下降的同時，對地下水的抽取雖然暫時沒有減少，但節約用水都不能忽略。

伍立倫表示，各種數據顯示，今年可能是加州新一輪大旱周期的開始，如果今年秋天和冬天加州旱象持續，明年加州用水堪憂。

王竹青和伍立倫均表示，無論南加州目前情況如何，想盡辦法節約用水都是當務之急，建議民眾多使用低流量的蓮蓬頭，低水抽水馬桶，將傳統草坪改爲種植省水植物，都能為節約用水出一份力。