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僑委會結合數位 主推智能化

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
中華民國僑委會委員長童振源。（線上截圖）
中華民國僑委會委員長童振源。（線上截圖）

中華民國僑務委員會委員長童振源接受本報記者視訊專訪，分享他自上任以來所推動的創新政策，致力為海外僑胞提供更加便捷及智能化的僑務服務。童振源結合「數位科技」及「機制整合」，以有限資源發揮最大能量，打造「僑務工作4.0」，主推「智能化僑委會」。

童振源表示，僑務工作要面對面接觸，才可能聽取當地僑胞心聲，建立及培養情感，如此僑胞才可獲得具體協助，但在疫情之下難以實際達成。因此，疫情期間從原始傳統的1.0傳統服務模式，轉化為僑務工作2.0數位化整合平台，建立官方單一帳號，透過數位連結全球僑胞，之後更進一步串連各種資訊及人脈，進入3.0槓桿支點優勢。

近期推動的僑務工作已進化至4.0，主打「智能化僑委會」。童振源介紹，海外僑胞人數龐大，藉由海外僑務榮譽職人員與台灣內部對接，共同建立平台提供統一資源，全面建置與分析僑務資料庫，發揮決策資源、精準服務、政府連結、民生應用、個人使用的加乘作用與資料經濟，一起推動智能僑委會，提升服務品質。未來也打算推出數位僑胞卡，全面走向智能化。

同時擴大服務面向，擴充至青年及專業領域人士。他說，目前僑委會已建立起非常多群組及平台，串連世界各地的僑務榮譽職人員，供他們互相切磋交流。其他像是各地的僑台商、僑校、校友會等也都已建立互通的管道。

此外，僑委會目前也已推出多元服務，例如：紓困4.0方案，提供海外僑商貸款。「健康亦友」App 提供線上醫師視訊健康諮詢，全天24小時零時差免費供全球僑胞使用，每日都有兩名醫師在線上為僑胞服務。另外也推動商業醫療保險，提供僑胞在當地就醫等方案，其他包括僑台商各領域共同發展計畫、國際產學合作服務方案、歐美地區華語文深耕計畫等，也都在進行當中。

工作 疫情 醫療保險

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