我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

疫情誤佳期 有戀人不結婚了 還有人分道揚鑣

記者王若然／洛杉磯報導
疫情導致不少人婚變。（pexels）
疫情導致不少人婚變。（pexels）

有人說，結婚需要一點勇氣和衝動。然而如果碰上疫情，衝動消散後，原本要踏上婚姻殿堂的新人很可能變成「故人」。婚姻策劃業內人士表示，有好幾對原本在疫情前打算結婚的情侶，因疫情的耽誤，如今又不想結婚了，甚至兩人分道揚鑣。

加州婚禮策劃業內人士Jack表示，加州全面重啟後，不少原本有結婚計畫受疫情耽誤的情侶紛紛「扎堆」結婚。但也有個別情侶，在疫情期間感情破裂分道揚鑣。他認識的一對情侶，原本計畫在去年結婚，一場疫情後，兩人一起生活下發生間隙，女方毅然離開加州去了德州，剩下資產都不要了，斷的乾乾淨淨。還有些情侶打算結婚時遇到疫情，不得不暫停計畫，如今可以開放結婚時，雙方又說要再多考慮一下。

婚禮學院老師水心明表示，她認識不少小情侶在疫情緩和後反而取消婚禮。她說，疫情改變了很多人的想法，疫情宅在家有種莫名壓力，包括生活的壓力，對病毒的恐懼等。一些小情侶已經開始同居，疫情期間宅在家24小時面對面，可能會發生矛盾。對於有孩子的已婚夫婦，這期間更是個挑戰，她說，身邊有四對夫婦都在疫情期間離了婚。

疫情期間宅在家，確實增加了婚姻危機。去年10月，有處理離婚案件的律師表示，伴隨各地復工、法庭重開，打電話要求辦理離婚的客戶也激增70%。華府離婚律師米雪兒．湯瑪斯(Michelle C. Thomas)指出，天天被「鎖在家」，會導致許多暗藏的問題浮出水面。

維吉尼亞大學負責全國婚姻項目的社會學家威爾克斯(W. Bradford Wilcox)說，人們在疫情期間變得更加謹慎，導致離婚、結婚和生小孩的機率降低。

同時，也有情侶在疫情期間為了避免「夜長夢多」，選擇在Zoom上結婚。Jack說，尤其是去年3月至6、7月完全封閉的時間，很多情侶選擇線上結婚，邀請海內外幾十位親朋好友一起線上見證。後來8月又開放，又有情侶舉辦線下結婚。事實上，整個疫情期間，都有人在結婚。

疫情 加州 德州

上一則

洛縣染疫住院人數 3月來高峰

下一則

疫後爆結婚潮 新人也苦惱 場地難找 改租豪華私宅

延伸閱讀

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗

加州近期新增的確診者 19% 已打過疫苗
奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉

奧洛維爾湖水壩「水位破新低」 水力發電廠破天荒關閉
加州將立法限制接種點騷擾 引發違憲爭議

加州將立法限制接種點騷擾 引發違憲爭議
借書半世紀終歸還 她在道歉信中附20元作補償

借書半世紀終歸還 她在道歉信中附20元作補償
加州山火威脅 史丹福專家提4解方

加州山火威脅 史丹福專家提4解方
加州降至40隻 內華達山脈紅狐被列瀕危物種

加州降至40隻 內華達山脈紅狐被列瀕危物種

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」