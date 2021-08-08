疫情誤佳期 有戀人不結婚了 還有人分道揚鑣

疫情導致不少人婚變。（pexels）

有人說，結婚需要一點勇氣和衝動。然而如果碰上疫情 ，衝動消散後，原本要踏上婚姻殿堂的新人很可能變成「故人」。婚姻策劃業內人士表示，有好幾對原本在疫情前打算結婚的情侶，因疫情的耽誤，如今又不想結婚了，甚至兩人分道揚鑣。

南加州 婚禮策劃業內人士Jack表示，加州全面重啟後，不少原本有結婚計畫受疫情耽誤的情侶紛紛「扎堆」結婚。但也有個別情侶，在疫情期間感情破裂分道揚鑣。他認識的一對情侶，原本計畫在去年結婚，一場疫情後，兩人一起生活下發生間隙，女方毅然離開加州去了德州 ，剩下資產都不要了，斷的乾乾淨淨。還有些情侶打算結婚時遇到疫情，不得不暫停計畫，如今可以開放結婚時，雙方又說要再多考慮一下。

婚禮學院老師水心明表示，她認識不少小情侶在疫情緩和後反而取消婚禮。她說，疫情改變了很多人的想法，疫情宅在家有種莫名壓力，包括生活的壓力，對病毒的恐懼等。一些小情侶已經開始同居，疫情期間宅在家24小時面對面，可能會發生矛盾。對於有孩子的已婚夫婦，這期間更是個挑戰，她說，身邊有四對夫婦都在疫情期間離了婚。

疫情期間宅在家，確實增加了婚姻危機。去年10月，有處理離婚案件的律師表示，伴隨各地復工、法庭重開，打電話要求辦理離婚的客戶也激增70%。華府離婚律師米雪兒．湯瑪斯(Michelle C. Thomas)指出，天天被「鎖在家」，會導致許多暗藏的問題浮出水面。

維吉尼亞大學負責全國婚姻項目的社會學家威爾克斯(W. Bradford Wilcox)說，人們在疫情期間變得更加謹慎，導致離婚、結婚和生小孩的機率降低。

同時，也有情侶在疫情期間為了避免「夜長夢多」，選擇在Zoom上結婚。Jack說，尤其是去年3月至6、7月完全封閉的時間，很多情侶選擇線上結婚，邀請海內外幾十位親朋好友一起線上見證。後來8月又開放，又有情侶舉辦線下結婚。事實上，整個疫情期間，都有人在結婚。