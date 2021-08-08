我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

疫後爆結婚潮 新人也苦惱 場地難找 改租豪華私宅

記者王若然／洛杉磯報導
後疫情時期現結婚潮。（Jack提供）
後疫情時期現結婚潮。（Jack提供）

新冠疫情使原本打算牽手步入婚姻殿堂的新人不得不暫停結婚計畫。如今經過近一年半的等待，疫情緩解，更多人接種疫苗，新人們紛紛重新開啟結婚典禮計畫，加州重啟的近三個月，舉辦婚禮的人爆滿。而疫情導致的酒店員工短缺、物價飛漲等又是新人們面臨的另一個問題。

婚禮策劃業內人士Jack表示，公司在6至8月間，舉辦100多場婚禮。他說，洛杉磯縣自6月15日重啟後，舉辦婚禮的新人猛增，橙縣一直以來政策比較寬鬆，因此在橙縣舉辦的婚禮一直比較多。另一位業內人士、婚禮學院老師水心明表示，疫情期間很多人只能在私宅辦，現在經濟重啟，活動開放，很多人都趕在這個時間舉辦婚禮。

Jack表示，如今很多酒店招不到員工，酒店運營能力有限，導致婚禮場地不容易訂到。此外，物價如今漲了約15%。對於2020年簽約的顧客，婚慶公司仍按照當時的價格收費，無異於做賠本生意。有的婚慶公司會按照目前的物價調高一點價格，顧客也表示理解。

因為婚禮的資源有限，有的婚慶公司不得不退錢給要舉辦婚禮的客人。水心明也表示，疫情導致很多結婚會所、場地倒閉，因此現在場地很難找。

水心明說，現在結婚，新人都較鍾意租下豪華私宅、Airbnb等進行婚禮。因為疫情期間客人相對較少，會比較划算。並且大的酒店有最低消費，如果沒那麼多客人就不划算。她說，疫情期間，三、四百人的大型婚禮占少數，主要是客人對疫情的懼怕、海外親人無法來美等原因。她說，華人相對謹慎，一般婚禮都是幾十人來參加，但是在預算沒變的情況下，婚禮也辦得更加精緻。

疫情期間，為了防疫，在用餐上也做了改進。餐桌安排上，一家人一張桌子。餐廳盡量提供單人份餐點，中間的雞尾酒時段，服務生也只提供單人份食物，而非自助餐。

雖然最近幾個月，結婚的新人很多，但華人仍占少數。Jack表示，疫情前，華人客戶約占70%，現在只有10%。目前他的客戶較多的是中東地區的人，他們不太懼怕新冠疫情，舉辦的規模也較大。華人大多只是幾十人的小型婚禮。

水心明從事婚禮策劃幾十年，不少華人請她去做婚禮司儀，但去年疫情還沒開始時，在看到中國大陸的疫情後，她就不再參加婚禮了。她表示保險起見，還是要為自己的安全健康考慮。她說，如今舉辦婚禮的華人較注意防疫，大家會戴口罩，其他族裔就沒那麼在意，很多不戴口罩，尤其參加婚禮的有很多年輕人。她建議在這個時期舉辦婚禮的新人還是要遵守防疫規定，甚至可以把印有獨特花紋的口罩作為婚宴禮品送給來賓。

疫情 華人 口罩

上一則

疫情誤佳期 有戀人不結婚了 還有人分道揚鑣

延伸閱讀

Delta肆虐 日泰確診創高 義大利無「健康護照」寸步難行

Delta肆虐 日泰確診創高 義大利無「健康護照」寸步難行
南加拉哈布拉警局外爆槍戰 一嫌擊斃一警重傷

南加拉哈布拉警局外爆槍戰 一嫌擊斃一警重傷
防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌 醫師呼籲注意

防疫在家食物沒保存好常感染沙門氏菌 醫師呼籲注意
大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人

大休士頓回升紅色最嚴防疫 德州單日新增確診近2萬人
南加橙縣疫情攀升 重症住院增42人 創3月來新高

南加橙縣疫情攀升 重症住院增42人 創3月來新高
橙縣新增1351確診 194住院

橙縣新增1351確診 194住院

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」