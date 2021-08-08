疫後爆結婚潮 新人也苦惱 場地難找 改租豪華私宅

後疫情時期現結婚潮。（Jack提供）

新冠疫情 使原本打算牽手步入婚姻殿堂的新人不得不暫停結婚計畫。如今經過近一年半的等待，疫情緩解，更多人接種疫苗，新人們紛紛重新開啟結婚典禮計畫，加州重啟的近三個月，舉辦婚禮的人爆滿。而疫情導致的酒店員工短缺、物價飛漲等又是新人們面臨的另一個問題。

婚禮策劃業內人士Jack表示，公司在6至8月間，舉辦100多場婚禮。他說，洛杉磯縣自6月15日重啟後，舉辦婚禮的新人猛增，橙縣一直以來政策比較寬鬆，因此在橙縣舉辦的婚禮一直比較多。另一位業內人士、婚禮學院老師水心明表示，疫情期間很多人只能在私宅辦，現在經濟重啟，活動開放，很多人都趕在這個時間舉辦婚禮。

Jack表示，如今很多酒店招不到員工，酒店運營能力有限，導致婚禮場地不容易訂到。此外，物價如今漲了約15%。對於2020年簽約的顧客，婚慶公司仍按照當時的價格收費，無異於做賠本生意。有的婚慶公司會按照目前的物價調高一點價格，顧客也表示理解。

因為婚禮的資源有限，有的婚慶公司不得不退錢給要舉辦婚禮的客人。水心明也表示，疫情導致很多結婚會所、場地倒閉，因此現在場地很難找。

水心明說，現在結婚，新人都較鍾意租下豪華私宅、Airbnb等進行婚禮。因為疫情期間客人相對較少，會比較划算。並且大的酒店有最低消費，如果沒那麼多客人就不划算。她說，疫情期間，三、四百人的大型婚禮占少數，主要是客人對疫情的懼怕、海外親人無法來美等原因。她說，華人 相對謹慎，一般婚禮都是幾十人來參加，但是在預算沒變的情況下，婚禮也辦得更加精緻。

疫情期間，為了防疫，在用餐上也做了改進。餐桌安排上，一家人一張桌子。餐廳盡量提供單人份餐點，中間的雞尾酒時段，服務生也只提供單人份食物，而非自助餐。

雖然最近幾個月，結婚的新人很多，但華人仍占少數。Jack表示，疫情前，華人客戶約占70%，現在只有10%。目前他的客戶較多的是中東地區的人，他們不太懼怕新冠疫情，舉辦的規模也較大。華人大多只是幾十人的小型婚禮。

水心明從事婚禮策劃幾十年，不少華人請她去做婚禮司儀，但去年疫情還沒開始時，在看到中國大陸的疫情後，她就不再參加婚禮了。她表示保險起見，還是要為自己的安全健康考慮。她說，如今舉辦婚禮的華人較注意防疫，大家會戴口罩 ，其他族裔就沒那麼在意，很多不戴口罩，尤其參加婚禮的有很多年輕人。她建議在這個時期舉辦婚禮的新人還是要遵守防疫規定，甚至可以把印有獨特花紋的口罩作為婚宴禮品送給來賓。