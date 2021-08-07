FDA召回新冠檢測盒 華商Innova：僅是標籤問題

位於巴沙迪那市的Innova公司，最近捲入不少爭議。（記者李雪／攝影）

雖然獲得英國政府的青睞，但最近Innova公司的新冠抗原快速檢測 盒遭到美國 食藥總署（FDA ）的警告。但公司負責人則澄清並未在美銷售，還指出FDA的召回令毫無可靠的檢測結果作為基礎。

今年6月10日，美國食藥總署（FDA）發布I級召回，表示「非常擔心」Innova的測試盒「性能尚未充分建立，存在錯誤結果的風險」，而「假陰性結果可能導致新冠的診斷延遲或治療不當」，且該產品「未經FDA授權、批准或批准在美國分銷或使用」，並敦促有該產品的美國人「將它們扔進垃圾桶」。

根據洛杉磯時報的報導，即使沒有在美國境內銷售，但Innova的檢測盒仍在美國分發了7萬個產品。而FDA今年早些時候對Innova的辦公室進行檢查，「發現了一些亂七八糟的東西」。據FDA發給該公司的一封信，政府檢查員在儲藏室裡發現了13箱測試品，裡面混有損壞或準備銷毀的產品盒子，沒有任何標記表明哪些盒子可以運輸。檢查員還發現，測試的說明是錯誤的，Innova在從中國製造商那裡收到測試盒後，並未對其進行檢查或驗證。

洛時的報導也引述Innova一位女發言人辯護稱，FDA的擔憂與測試盒的性能無關，只是針對標籤的問題，Innova正在與該機構合作糾正任何問題。她還補充說，美國的銷售僅限於員工、臨床研究和一些客戶進行評估，「我們有信心完全符合FDA的要求」。

Innova公司的華裔創始人黃春華則對該公司的產品品質很有信心，但至今未獲FDA批准，他認為是一些個人原因，對此並不願曝光。但他指出，FDA的召回令沒有任何獨立檢測結果的基礎。而至於辦公室裡有測試品，是因為要拿去檢測，包裝打開也很正常，真正的產品都放在倉庫，這些指控毫無道理。不過他對這次召回似乎並不在意，該公司主要的市場現在都在英國。

洛杉磯時報的文章中，提到該公司的高管去年開始乘坐兩架新註冊的噴氣式私人飛機飛往世界各地，其中一架G650更是配備豪華。

但在黃春華看來，這是初創公司想要獲得別人信任的門面。而且他對此很自豪，「我們不到一年能擁有兩架自己的飛機」，他表示自己不同於拿投資人的錢來創業的公司，「這是我們自創的利潤」。