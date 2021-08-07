旅遊爆棚 航班減少 旅客遭殃

今夏旅遊人多，機場內大排長龍。（本報檔案照）

新冠疫情延燒一年有餘，許多民眾按捺不住外出心情， 令今夏湧現出遊潮。全美各處旅遊勝地人滿為患，酒店訂房、租車數量更是高漲。部分航空公司因為人手不足，無力應對人數激增突發狀況，只好被迫取消班機。這一舉措，讓大批遊客受影響，其中不乏華人 。有遊客因此滯留機場，不得不額外花大價錢找住宿，還有的旅客，行程因此全部被打亂。

全美近期迎來出行旺季，運輸安全管理局數據顯示，8月1日全美搭乘航班的出行人次超過220萬，為疫情以來最高。洛杉磯國際機場 ，旅客摩肩接踵。旅行人潮突然暴增，使航空公司出現難以負荷的情況，人力不足加上天氣原因，導致多家公司不得不取消航班。

根據ABC報導，美國 航空、精神航空（Spirit Airline）及西南航空，8月2日均因人力有限及天氣等因素，共取消超過800架次的航班，還有超過1000架次航班延誤；其中，精神航空取消航班的數量，約占其日均航班運營量的40%；美國航空取消的航班數量，則達20%。

大量航班取消，讓包括華人的部分人士出行受到影響。票務人員Jay表示，精神航空及美國航空取消上百個航班，有些客人因為這個原因受影響。比如一名客人是從德州飛往舊金山轉機，準備回內地，轉機班機被取消之後，回國行程也因此被延誤。

Jay提出，只要遇上天氣因素通常都有類似情況，不過這次情況更為棘手，因為新冠疫情讓航空業人手明顯不足，一旦航空服務人員因為天氣被卡在某地，很難調動人力，航班也因此容易被取消。

另據KTLA報導，有旅客因為航班取消，在洛杉磯滯留已經兩天；3日上午他排著長隊，希望找精神航空的客服討要說法。該旅客稱，他已經在隊伍中等待超過三個半小時，但仍未能與客服說上話。而且據目前的訊息顯示，對於滯留洛杉磯導致的兩晚住宿費用，精神航空不會予以報銷。他之所以3日繼續排隊，就是想再次詢問，精神航空是給他報銷延誤的住宿費用，還是退機票錢。

由於出行人數踴躍，也讓機場體驗愈發糟糕。有華人民眾在LAX搭乘飛機，他表示，從未在LAX安檢區見過如此長的隊伍，從二樓到一樓，繞了一圈又一圈；超長等待時間，也意味著前往機場的時間需要更提前。還有華人民眾形容，目前的搭機狀況，與中國的春運有幾分相似。