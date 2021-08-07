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安大略直飛台北 華航維持每月2班

記者啟鉻╱安大略報導
華航班機。（官方臉書）
華航班機。（官方臉書）

中華航空（China Airlines )自６月開始恢復內陸安大略國際機場台灣桃園機場航班。華航駐美西地區營業經理李宜真4日表示，華航在９月、10月仍維持每月兩航班自安大略直飛台北，一旦台灣疫情放寬，考慮增加航班，滿足旅客赴台灣需要。也提醒南加華人旅客提前做好在台預訂防疫旅館及COVID-19核酸檢測報告。

由於受COVID-19疫情影響，中華航空於2020年4月起暫停了安大略至台北所有航班。自2021年6月起恢復航班，每月兩班直航。

李宜真表示，從目前9月航班安排看，台北到達安大略機場是9月7日（周二）、9月21日（周二）。由安大略起飛至台北是9月9日（周四）、9月23日（周四）；10月航班安排，自台北到達安大略機場10月5日（周二）、10月19日（周二），自安大略至台北，10月7日（周四）、10月21日（周四）。李宜真表示，華航11月自安大略飛台北航班時間表尚未公布。她表示，華航會考量台灣若疫情管制放寬，以及各地疫情進展、各項規定變化，一旦疫情全面緩解或會增加新航班。

李宜真說，自6月開始華航恢復安大略至台北直飛航班以來，從乘客數量看，較比往年要少一些。希望隨著疫情舒緩，乘客會逐漸增多。

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