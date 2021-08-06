我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

人口普查局選區重畫數據 預訂12日發布

記者李雪／洛杉磯報導
人口普查局電話會議宣布將在12日發布選區重畫地圖數據。（美聯社）
人口普查局電話會議宣布將在12日發布選區重畫地圖數據。（美聯社）

人口普查局的數據結果姍姍來遲，該局5日於電話會議上表示，由於新冠病毒疫情和前川普政府做出的決定導致拖延數月，預訂將在8月12日發布用於重新畫分選區的2020年人口普查數據。

該公告代表了該機構安排的四天日程，即自行設定的8月16日截止日期之前。該機構於4月發布了去年統計的第一輪人口普查結果的分配數據。下周的數據發布將在2022年中期選舉之前，開始長達數月的選區地圖製作和訴訟準備。

「人口普查局一直在努力提供各州重新分區所需的詳細數據」，該機構重新分區和投票權數據辦公室負責人James Whitehorne，於5日在電話會議上這麼表示。

在十年一次的人口普查之後的每十年，每個州都會使用最新的人口數據繪製新的國會和立法地圖。這已成為一個日益複雜且在法律上存在分歧的過程；關於這一輪重新劃分的訴訟已經在幾個州開始，包括賓州、密西根州和路易斯安那州。

各種障礙導致人口普查局錯過了原定的4月1日截止日期，未能發布用於重新劃分選區的本地詳細人口統計數據。這包括了由於疫情，該機構去年不得不將親自清點人數的工作推遲了幾個月，之後又由於川普政府讓該機構加快分配結果的工作，試圖控制其分配，以及關於公民身份問題的辯論等種種原因。

4月，該機構發布了人口總數，用於重新調整眾議院的35個席位。過去十年的變化導致德州多增了兩個席位，科州、佛州、北卡州、蒙大拿州和俄勒岡州也各多得了一個席位。加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓州和西維吉尼亞州各失去一個席位。

由於與俄亥俄州和阿拉巴馬州的訴訟，人口普查局原來打算最遲在9月30日發布重新劃分選區的數據，但現在決定在8月中旬公布。

人口普查 俄亥俄州 西維吉尼亞州

上一則

吳亦凡「選妃」愈演愈烈 洛城受害人要提告

下一則

街友新家 鮑爾溫公園「小房子」11月啟用

延伸閱讀

譚德塞籲富國暫停第3劑 讓全球更多人口獲得疫苗

譚德塞籲富國暫停第3劑 讓全球更多人口獲得疫苗
洛杉磯華埠支持方樹強接棒加州49選區眾議員

洛杉磯華埠支持方樹強接棒加州49選區眾議員
Delta來勢洶洶 賓州籲速打第2劑疫苗

Delta來勢洶洶 賓州籲速打第2劑疫苗
選區重畫啟動 華社代表籲維持現狀

選區重畫啟動 華社代表籲維持現狀
賓州與聯邦達協議 緊急糧食券持續發放至年底

賓州與聯邦達協議 緊急糧食券持續發放至年底
皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」

皇后區選區重畫 「法拉盛不應與南亞社區切割」

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代