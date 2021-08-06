人口普查局選區重畫數據 預訂12日發布

人口普查局電話會議宣布將在12日發布選區重畫地圖數據。（美聯社）

人口普查 局的數據結果姍姍來遲，該局5日於電話會議上表示，由於新冠病毒疫情和前川普政府做出的決定導致拖延數月，預訂將在8月12日發布用於重新畫分選區的2020年人口普查數據。

該公告代表了該機構安排的四天日程，即自行設定的8月16日截止日期之前。該機構於4月發布了去年統計的第一輪人口普查結果的分配數據。下周的數據發布將在2022年中期選舉之前，開始長達數月的選區地圖製作和訴訟準備。

「人口普查局一直在努力提供各州重新分區所需的詳細數據」，該機構重新分區和投票權數據辦公室負責人James Whitehorne，於5日在電話會議上這麼表示。

在十年一次的人口普查之後的每十年，每個州都會使用最新的人口數據繪製新的國會和立法地圖。這已成為一個日益複雜且在法律上存在分歧的過程；關於這一輪重新劃分的訴訟已經在幾個州開始，包括賓州、密西根州和路易斯安那州。

各種障礙導致人口普查局錯過了原定的4月1日截止日期，未能發布用於重新劃分選區的本地詳細人口統計數據。這包括了由於疫情，該機構去年不得不將親自清點人數的工作推遲了幾個月，之後又由於川普政府讓該機構加快分配結果的工作，試圖控制其分配，以及關於公民身份問題的辯論等種種原因。

4月，該機構發布了人口總數，用於重新調整眾議院的35個席位。過去十年的變化導致德州多增了兩個席位，科州、佛州、北卡州、蒙大拿州和俄勒岡州也各多得了一個席位。加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州 、賓州和西維吉尼亞州 各失去一個席位。

由於與俄亥俄州和阿拉巴馬州的訴訟，人口普查局原來打算最遲在9月30日發布重新劃分選區的數據，但現在決定在8月中旬公布。