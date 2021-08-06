加州砸120億安置16萬遊民 「房匙計畫」初見成效

培瑞茲6月30日搬進新家時的照片。（美聯社）

2018年失業後繳不出房租的裴瑞茲（Veronica Perez），之後三年都在廢車或帳棚內度過她的遊民生活。直到2021年6月底，她才在「房匙計畫」(Project Homekey)的幫助下，搬進由閒置房舍改建的永久住宅。現在的她，不必在像之前寄居405公路橋洞下一般，風雨無依、三餐難覓。

但房匙計畫的代價不菲，州府計畫支出120億元，希望解決加州16.1萬遊民的問題。

57歲的裴瑞茲把愛貓帶了過來，邊接受心理諮商、邊上繪畫課，未來還可能重新工作 。裴瑞茲告訴美聯社，房匙計畫工作人員去年秋季第一次拜訪她時，說她可以有間小公寓、一張像樣的床、心理諮商與供餐等服務，讓她的生活更加安穩。裴瑞茲說，她滿心問號，畢竟街頭待久了疑心難免，「因為沒有真實感了」。但當工作人員第二次上門時，裴瑞茲改變心意，住進洛杉磯中區的改建住宅，「房匙計畫」在加州改建的6000房舍之一。

州長紐森 在2020年初新冠疫情爆發之初，推出「門匙計畫」（Project Roomkey），讓4.2萬個長者或高危險群搬離街頭。「房匙計畫」（Homekey）是升級版，目標是讓遊民從臨時岸置所搬到永久住宅。紐森的高階顧問Jason Elliott說：2020年度，­「房匙」花了8億元安置了8200人；未來兩年還將以58億元改建4.2萬個長住地點。最終目標是讓加州16.1萬遊民都有個家。

房匙計畫下，加州政府收購閒置物業，負擔新增或改裝費用，然後由地方縣市委託民間機構管理。裴瑞茲所住的公寓就是由非營利團體The People Concern管理，它們旗下的三座房舍、162個房間幾乎都已住人。

同時，John Maceri還點出一個關鍵，與其為遊民新建住宅，每間花上55萬元，改建閒置房舍更快、更省錢，「只有快跟省，才能根本解決無家可歸的問題」。

加州大學 學者Margot Kushel說，房匙成敗關鍵在於提供的是永續生活還是臨時安置，「有些人只要遮風蔽雨就好，但某些人不只需要住的地方，還需要配套措施」，類似培瑞茲就因為長期流落街頭，得了創後壓力症。但在持續治療下，培瑞茲計劃將來搬出去自己租房。

不過，房匙計畫還是受到不少質疑，除了共和黨人，美國民權聯盟(ACLU)認為，房匙計畫只是杯水車薪，根本無法滿足住者皆有其屋的期待。另外像是矽谷附近的密爾比達（Milpitas），當地居民就強烈反對房匙計畫進駐當地，且因地方政府沒有先辦公聽會而告上法院。兩造最後雖然和解，但是旅館附近巡邏須加強，附近鄰里每年還要開兩次大會。