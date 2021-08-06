吳亦凡「選妃」愈演愈烈 洛城受害人要提告

吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

中國 「吳亦凡 選妃」事件持續發酵，就在中國多名女性受害者曝光後，近日洛杉磯 傳出也有女受害者尋求司法途徑，要吳亦凡給個說法。受理此案的華人律師王婧表示，確有此事，她的團隊正在就受害者提供的細節逐項核實取證。但不願意透露受害者的具體細節。

王婧指出，她的律師團隊查證本案的關鍵是，這是吳亦凡的個人行為，還是有公司協助；是偶發還是持續多次；是否確如受害人所言，屬被騙且違背她的意願。但王靖不便透露受害人案發時的確切年齡。提及或可能有其他女性受害者，希望能夠站出來提供吳亦凡涉入類似案件的證據。

王婧並說，該案件可以在洛杉磯提起民事訴訟，屆時若被告吳亦凡或其公司置之不理，在充分證據的支持下，洛杉磯法院也會缺席判決。一旦勝訴判決成立，她的律師團隊會尋求中國方面的律師，通過司法途徑尋求索賠。

因出於保護受害人的隱私，王靖未透露受害人在吳亦凡洛杉磯選妃事件中，被侵害的細節。不過通過一些媒體發布的資訊，顯示吳亦凡在中國大陸的事發前，每年都有多次往返美國演藝的經歷，在洛杉磯也曾停留過，與粉絲私下會面，一起吃火鍋、燒烤、泡吧，組織「飯圈」；有華裔留學生透露，其實所謂的「飯圈」或不排除就是所謂的「選妃」。

一家華文媒體平台四年前發布過吳亦凡抵洛的粉絲見面會，據稱吳亦凡來洛杉磯已不是新聞，尤其是製作新專輯新歌的時候。只不過外人常常是霧裡看花，因為只是朋友圈突發爆炸一下，然後就不知道下次在哪家餐館現身。這家華文媒體表示，終於有機會帶領大家去見吳亦凡，而且還是現場唱歌打碟的那種！當時表示時間是2017年10月19日，晚9時至次日凌晨2時，參與者無年齡限制。

據稱，這只是吳亦凡抵達洛杉磯當中的一場粉絲見面會。當時入場券價格不菲，普通入場票199元，最高能靠近吳亦凡的一個15人桌是6999元。

據某華文網絡媒體稱，吳亦凡在洛杉磯「選妃」，已是留學圈公開的秘密。洛杉磯宣稱的受害人表示，此前曾受吳亦凡助理邀請參加聚會，整個活動非常神秘，每個人都須上繳手機以防止拍照和錄像。這位受害人表示她喝到飲料後不省人事，醒來後才意識到吳亦凡在她意識不清時侵犯了她。

不過王婧並未向記者證實受害人所說的細節屬實，只表示在評估查證中。

王婧表示，她的律師團隊是首次受理中國演藝明星在洛杉磯侵犯女性案。先前處理較多的案件是職場性騷擾等。接受此案的挑戰是，吳亦凡有大量粉絲，會散佈各種不理智行為或言論，干擾案件進程。

她表示，女性往往在類似案件中處於弱勢，懼怕社會影響，屈從社會壓力不敢站出來為自己合法權益討回公道。她鼓勵在此案中，更多洛杉磯受害女性站出來，對「吳亦凡選妃」實質是對女性侵害的行為提告。

她認為，吳亦凡事件，實際是MeToo運動的再一波；昔日紅透演藝界的吳亦凡在多位女性受害人揭露指證後，跌落神壇成為性侵害的罪犯。呼籲在洛杉磯的受害者不要恐懼，要大膽舉證。