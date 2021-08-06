我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

吳亦凡「選妃」愈演愈烈 洛城受害人要提告

本報記者／洛杉磯報導
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

中國吳亦凡選妃」事件持續發酵，就在中國多名女性受害者曝光後，近日洛杉磯傳出也有女受害者尋求司法途徑，要吳亦凡給個說法。受理此案的華人律師王婧表示，確有此事，她的團隊正在就受害者提供的細節逐項核實取證。但不願意透露受害者的具體細節。

王婧指出，她的律師團隊查證本案的關鍵是，這是吳亦凡的個人行為，還是有公司協助；是偶發還是持續多次；是否確如受害人所言，屬被騙且違背她的意願。但王靖不便透露受害人案發時的確切年齡。提及或可能有其他女性受害者，希望能夠站出來提供吳亦凡涉入類似案件的證據。

王婧並說，該案件可以在洛杉磯提起民事訴訟，屆時若被告吳亦凡或其公司置之不理，在充分證據的支持下，洛杉磯法院也會缺席判決。一旦勝訴判決成立，她的律師團隊會尋求中國方面的律師，通過司法途徑尋求索賠。

因出於保護受害人的隱私，王靖未透露受害人在吳亦凡洛杉磯選妃事件中，被侵害的細節。不過通過一些媒體發布的資訊，顯示吳亦凡在中國大陸的事發前，每年都有多次往返美國演藝的經歷，在洛杉磯也曾停留過，與粉絲私下會面，一起吃火鍋、燒烤、泡吧，組織「飯圈」；有華裔留學生透露，其實所謂的「飯圈」或不排除就是所謂的「選妃」。

一家華文媒體平台四年前發布過吳亦凡抵洛的粉絲見面會，據稱吳亦凡來洛杉磯已不是新聞，尤其是製作新專輯新歌的時候。只不過外人常常是霧裡看花，因為只是朋友圈突發爆炸一下，然後就不知道下次在哪家餐館現身。這家華文媒體表示，終於有機會帶領大家去見吳亦凡，而且還是現場唱歌打碟的那種！當時表示時間是2017年10月19日，晚9時至次日凌晨2時，參與者無年齡限制。

據稱，這只是吳亦凡抵達洛杉磯當中的一場粉絲見面會。當時入場券價格不菲，普通入場票199元，最高能靠近吳亦凡的一個15人桌是6999元。

據某華文網絡媒體稱，吳亦凡在洛杉磯「選妃」，已是留學圈公開的秘密。洛杉磯宣稱的受害人表示，此前曾受吳亦凡助理邀請參加聚會，整個活動非常神秘，每個人都須上繳手機以防止拍照和錄像。這位受害人表示她喝到飲料後不省人事，醒來後才意識到吳亦凡在她意識不清時侵犯了她。

不過王婧並未向記者證實受害人所說的細節屬實，只表示在評估查證中。

王婧表示，她的律師團隊是首次受理中國演藝明星在洛杉磯侵犯女性案。先前處理較多的案件是職場性騷擾等。接受此案的挑戰是，吳亦凡有大量粉絲，會散佈各種不理智行為或言論，干擾案件進程。

她表示，女性往往在類似案件中處於弱勢，懼怕社會影響，屈從社會壓力不敢站出來為自己合法權益討回公道。她鼓勵在此案中，更多洛杉磯受害女性站出來，對「吳亦凡選妃」實質是對女性侵害的行為提告。

她認為，吳亦凡事件，實際是MeToo運動的再一波；昔日紅透演藝界的吳亦凡在多位女性受害人揭露指證後，跌落神壇成為性侵害的罪犯。呼籲在洛杉磯的受害者不要恐懼，要大膽舉證。

吳亦凡 洛杉磯 中國

上一則

洛縣府要求員工10月1日前全面接種疫苗

下一則

人口普查局選區重畫數據 預訂12日發布

延伸閱讀

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
吳亦凡喊「我只是玩咖」馮迪索賣座片曝恐怖線索

吳亦凡喊「我只是玩咖」馮迪索賣座片曝恐怖線索
吳亦凡獄中慘？傳遭毆捅菊花 吳母：願認都美竹當兒媳

吳亦凡獄中慘？傳遭毆捅菊花 吳母：願認都美竹當兒媳
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

韓媒稱吳亦凡「前團員」 EXO粉絲不滿

韓媒稱吳亦凡「前團員」 EXO粉絲不滿
提議找吳亦凡代言 汽車高管及附和者全部被開除

提議找吳亦凡代言 汽車高管及附和者全部被開除

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控