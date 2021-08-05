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紐森陣營稱罷免者是共和黨與川粉 高院初裁未違法

編譯組／綜合報導 
罷免投票爭議，沙加緬度高等法院初裁有利州長紐森陣營。（美聯社）
罷免投票爭議，沙加緬度高等法院初裁有利州長紐森陣營。（美聯社）

罷免者近日狀告州長紐森的反罷免選舉團隊，要求法院禁止對方繼續使用「共和黨人」或「川普鐵粉」之類的字眼。沙加緬度高等法院的法官厄爾（Laurie M. Earl）4日聽完兩造陳述後做出初步裁決，認定紐森陣營此舉並未違法，她並表示會在5日做出終裁。 

紐森陣營在選舉公報上陳述，罷免投票是由國內共和黨人與川粉所發動的，意在奪取加州的執政權，並且稱支持罷免者濫用加州罷免法規，以遂行奪權並推進派閥之爭。 

不過，紐森在電視等大眾媒體上的選舉廣告中卻更為露骨地表明，罷免就是共和黨極端分子奪權的陰謀，藉此鼓動民主黨基本盤出來投票；電視廣告中更直接將1月6日國會衝突事件、共和黨試圖顛覆2020年總統大選結果，與紐森面臨罷免投票畫上等號。 

法官厄爾要求訟案兩造在4日下午提出500字的陳述狀，證明自己所言非虛，並證明對方確實觸法。庭審後，厄爾根據選舉公報的言詞做出判斷，認為依照州法，紐森陣營的陳述並未踰矩，「本庭認為，確實支持罷免的人並非全都是共和黨人，但反對罷免的一方也未在選舉公報中，陳述或指涉對方全是共和黨人」。 

依照現定流程，選民會在8月中旬開始接到郵遞選票，與選務單位正式印製的投票指引（選舉公報）。罷免投票的最後期限為9月14日。KTLA認為，如果厄爾的終裁維持不變，可以算是紐森陣營的勝利。他們先前才因未能在選票上標註紐森為民主黨籍而吃了訴訟敗仗。 

提告方的律師Eric Early另外質疑，紐森陣營指責罷免投票濫用加州法律並非事實，因為最先認定投票成立的是州務卿。紐森律師則反譏，事實證明罷免的支持者與贊助者，主要都是共和黨人。 

不過，厄爾在說明狀中指出，提告方的陳述狀無法證明，紐森陣營的統括稱呼（branding）指罷免是由共和黨人發起，是為明知錯誤或是客觀謬誤，畢竟這些言詞只是政治角力中常見的評斷，因此初裁認定紐森陣營並未違法。

紐森 共和黨 投票

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